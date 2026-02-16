Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

Российские войска сталкиваются с проблемами связи из-за отключения Starlink и слабости собственных систем.

https://glavred.info/front/nastuplenie-vslepuyu-slomaet-li-blekaut-starlink-plany-rf-na-vesennyuyu-operaciyu-10741088.html Ссылка скопирована

Россияне пытаются восстановить связь через спутники и Wi-Fi-мосты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Россияне потеряли стабильную связь после отключения Starlink

Их собственные спутники и оптоволокно менее эффективны

Украинская армия воспользовалась этим для контратак в серой зоне

Российские оккупационные войска оказались без связи, несмотря на предыдущие попытки наладить альтернативные системы без использования Starlink в 2023–2024 годах. Об этом в интервью Oboz.ua рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, технологический прогресс дал украинским силам преимущество:

видео дня

"Есть Starlink, есть Telegram – можно координировать удары и действия штурмовых групп. Это было довольно удобно. И вот все резко оборвалось".

Попытки врага восстановить связь

Он пояснил, что россияне пытаются развернуть собственные аналоги, но их спутники расположены значительно выше, из-за чего качество сигнала и стабильность связи значительно хуже.

"Где-то они тянут оптоволокно, где-то разворачивают спутниковые антенны, которые выглядят как обычные. Их невозможно скрыть, накрыть, как Starlink, обтянуть тканью, потому что в таком случае существенно падает качество связи. Следовательно, их видно".

Жмайло добавил, что российские Z-военкоры жалуются на эффективность украинских средств радиоэлектронной борьбы против этих сетей. Враг также использует Wi-Fi-мосты и оптоволокно, но эти системы уязвимы из-за видимости антенн и возможности артиллерийских ударов.

ВСУ использовали слабость противника

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что украинская армия использовала проблемы россиян со связью для контратак:

"Россияне называют это контрнаступлением, но это делается намеренно, ведь командиры на местах всегда имеют план – захватить, захватить, захватить. Они сжигают живую силу, но успехи гораздо скромнее. От них требуют результат, поэтому они дорисовывают линию боевого столкновения гораздо западнее".

Терминал Starlink / Инфографика: Главред

Он добавил, что смена командиров и публичные наказания повышают риск потерь среди личного состава. Украинская армия проводит зачистку в серой зоне шириной 15–20 км, где российские подразделения пытаются просачиваться поодиночке:

"Эти группы единичные. Они атакуют по 1-2-3 человека, пытаясь пройти зону боевых действий, потому что там их много гибнет. Поэтому наши силы решили этим воспользоваться, имея, в частности, Starlink".

Сможет ли враг оправиться

Что касается весеннего наступления, Жмайло считает, что все зависит от того, насколько быстро россияне восстановят свои возможности:

"Зимний период, неблагоприятные погодные условия, сильные морозы, отключение Starlink – все это повлияло на активность российских войск вдоль линии боевого столкновения".

По его мнению, если Силы обороны Украины смогут довести потери противника до 50 тысяч в месяц, есть шанс выстоять.

Как блокировка терминалов Starlink влияет на фронт

Как писал Главред, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты существенно сократили количество штурмовых действий на фронте после блокировки незарегистрированных терминалов спутникового интернета Starlink.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что эту ситуацию можно использовать для планирования оборонительных мероприятий. По его словам, это "наиболее болезненный период для врага".

"Потом они все-таки адаптируются к условиям войны и им это будет проще сделать, чем если бы мы столкнулись с подобной проблемой, так как почти два года с начала полномасштабного вторжения противник не использовал Starlink как систему связи в военной сфере", – добавил лейтенант.

Отключение Starlink в Украине – новости по теме

Как ранее писал Главред, российская армия впервые смогла эффективно использовать дроны-камикадзе типа Шахед, оснащенные терминалами спутникового интернета Starlink, в районе Кропивницкого. Об этом свидетельствуют обнародованные российскими военными видеокадры атаки на украинские вертолеты с применением этих беспилотников. Информацию подтвердил советник министра обороны Украины, специалист в области радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Кроме того, Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink. Издание The Telegraph привело данные Института изучения войны (ISW) о том, что ВСУ начали локальные контратаки для восстановления связи между позициями на линии фронта между южным Добропольем и северной Варваривкой.

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, в которых освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских СМИ, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и дает прогнозы относительно развития событий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред