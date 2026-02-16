Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

Руслан Иваненко
16 февраля 2026, 02:01
13
Российские войска сталкиваются с проблемами связи из-за отключения Starlink и слабости собственных систем.
ВСУ, Starlink
Россияне пытаются восстановить связь через спутники и Wi-Fi-мосты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Россияне потеряли стабильную связь после отключения Starlink
  • Их собственные спутники и оптоволокно менее эффективны
  • Украинская армия воспользовалась этим для контратак в серой зоне

Российские оккупационные войска оказались без связи, несмотря на предыдущие попытки наладить альтернативные системы без использования Starlink в 2023–2024 годах. Об этом в интервью Oboz.ua рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, технологический прогресс дал украинским силам преимущество:

видео дня

"Есть Starlink, есть Telegram – можно координировать удары и действия штурмовых групп. Это было довольно удобно. И вот все резко оборвалось".

Попытки врага восстановить связь

Он пояснил, что россияне пытаются развернуть собственные аналоги, но их спутники расположены значительно выше, из-за чего качество сигнала и стабильность связи значительно хуже.

"Где-то они тянут оптоволокно, где-то разворачивают спутниковые антенны, которые выглядят как обычные. Их невозможно скрыть, накрыть, как Starlink, обтянуть тканью, потому что в таком случае существенно падает качество связи. Следовательно, их видно".

Жмайло добавил, что российские Z-военкоры жалуются на эффективность украинских средств радиоэлектронной борьбы против этих сетей. Враг также использует Wi-Fi-мосты и оптоволокно, но эти системы уязвимы из-за видимости антенн и возможности артиллерийских ударов.

ВСУ использовали слабость противника

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что украинская армия использовала проблемы россиян со связью для контратак:

"Россияне называют это контрнаступлением, но это делается намеренно, ведь командиры на местах всегда имеют план – захватить, захватить, захватить. Они сжигают живую силу, но успехи гораздо скромнее. От них требуют результат, поэтому они дорисовывают линию боевого столкновения гораздо западнее".

Starlink
Терминал Starlink / Инфографика: Главред

Он добавил, что смена командиров и публичные наказания повышают риск потерь среди личного состава. Украинская армия проводит зачистку в серой зоне шириной 15–20 км, где российские подразделения пытаются просачиваться поодиночке:

"Эти группы единичные. Они атакуют по 1-2-3 человека, пытаясь пройти зону боевых действий, потому что там их много гибнет. Поэтому наши силы решили этим воспользоваться, имея, в частности, Starlink".

Сможет ли враг оправиться

Что касается весеннего наступления, Жмайло считает, что все зависит от того, насколько быстро россияне восстановят свои возможности:

"Зимний период, неблагоприятные погодные условия, сильные морозы, отключение Starlink – все это повлияло на активность российских войск вдоль линии боевого столкновения".

По его мнению, если Силы обороны Украины смогут довести потери противника до 50 тысяч в месяц, есть шанс выстоять.

Как блокировка терминалов Starlink влияет на фронт

Как писал Главред, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты существенно сократили количество штурмовых действий на фронте после блокировки незарегистрированных терминалов спутникового интернета Starlink.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что эту ситуацию можно использовать для планирования оборонительных мероприятий. По его словам, это "наиболее болезненный период для врага".

"Потом они все-таки адаптируются к условиям войны и им это будет проще сделать, чем если бы мы столкнулись с подобной проблемой, так как почти два года с начала полномасштабного вторжения противник не использовал Starlink как систему связи в военной сфере", – добавил лейтенант.

Отключение Starlink в Украине – новости по теме

Как ранее писал Главред, российская армия впервые смогла эффективно использовать дроны-камикадзе типа Шахед, оснащенные терминалами спутникового интернета Starlink, в районе Кропивницкого. Об этом свидетельствуют обнародованные российскими военными видеокадры атаки на украинские вертолеты с применением этих беспилотников. Информацию подтвердил советник министра обороны Украины, специалист в области радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Кроме того, Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink. Издание The Telegraph привело данные Института изучения войны (ISW) о том, что ВСУ начали локальные контратаки для восстановления связи между позициями на линии фронта между южным Добропольем и северной Варваривкой.

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, в которых освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских СМИ, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и дает прогнозы относительно развития событий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта новости Украины Starlink Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

02:01Фронт
Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

22:01Украина
"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

21:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

Последние новости

03:31

Два ночных симптома могут указывать на деменцию: неожиданные признаки болезни

02:54

Почему гора Поп Иван имеет такое название и что оно на самом деле означает

02:23

Сколько нужно кормить кота в день – окончательный вердикт ветеринараВидео

02:01

Наступление вслепую: сломает ли "блекаут" Starlink планы РФ на весеннюю операцию

01:40

Бех-Романчук впервые показала дочь: как спортсмены назвали младенца

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
01:30

52-летняя звезда "Короны" призналась в своей небинарности

00:54

Кто из украинцев выйдет на старт в "медальный" понедельник: расписание соревнований

00:26

Тоня Матвиенко не отходит от Арсена Мирзояна - редкое сэлфи пары

15 февраля, воскресенье
23:57

Отключения электроэнергии 16 февраля: стали известны графики для Киева и области

Реклама
23:51

Неделя на Днепропетровщине начнется с темноты: новые графики на 16 февраля

23:51

В США жестоко убили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в убийстве

22:23

Три вещи, которые запрещено делать в гостях, чтобы не навлечь бедность и ссоры

22:01

Не только ПВО: Зеленский раскрыл "сюрпризы" Мюнхенской конференции

21:58

"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

21:24

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?мнение

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

20:27

Обманывали с квартирами и даже с колбасой: как СССР на самом деле "заботился" о людях

20:21

Звезда "Аферистов в сетях" спровоцировала слухи о расставании с женихом

20:05

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году: как правильно просить прощения

Реклама
19:57

Аэроразведка завершена, цели определены: РФ готовит новый комбинированный удар

19:50

"Организованная преступность": Тополя рассказала, кто ее "заказал"

19:33

Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон

19:29

"Американцы дадут ракеты": неожиданный сценарий передачи Tomahawk Украине

19:25

Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

18:54

Без пасынкования и минимум ухода: семь сортов томатов для "ленивого" огородаВидео

18:53

Украина уже пошла на большую уступку - "слит" новый план Путина по войне

18:50

Как собака показывает, что любит вас: дрессировщица указала на 7 милых признаков

18:31

Секрет быстрой сушки одежды: один трюк создаст зимой "летний бриз" в комнатеВидео

18:09

Днепр под прицелом стихии: какие капризы приготовила погода на этой неделе

17:57

Москва под массированным налетом дронов: что известно об мощной атаке

17:35

Экс-игрок сборной Украины воевал за РФ: ВСУ ликвидировали известного футболиста

17:21

Немцы никогда не ополаскивают посуду после моющего средства: в чем кроется причина

17:03

Кто на самом деле написал "Повесть временных лет": что Россия хочет скрыть

16:52

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20

16:30

"Подталкивает всех не становились такими, как он": Зеленский подначил Орбана

16:15

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

15:46

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

15:30

Украинцев предупредили о новой угрозе для их домов - что известно

15:29

"Россия разбита": жесткий ответ ЕС на "хотелки" Кремля по завершению войны

Реклама
15:18

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

14:49

На Житомир и область надвигается непогода: какие опасные явления ожидаются

14:31

Украина массированно ударила по РФ, есть прилеты: в Генштабе раскрыли детали атаки

13:55

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

13:50

Все произошло в XIX веке: историк раскрыл главный секрет России, что скрываютВидео

13:42

"Тянули меня за ниточки": экс-жених Melovin высказался о разрыве помолвки

13:42

"Ломает" переводчики: украинское слово, которое не поддается переводу на другие языки

12:51

Пытался выехать из Украины - экс-министра энергетики задержали по делу "Мидас"

12:40

Мощная магнитная буря началась 15 февраля: сколько будет штормить

12:18

Метро Киева скрывает "станции-призраки", на которых никогда не выходят пассажиры (фото)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять