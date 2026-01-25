Укр
Россияне впервые атаковали "Шахедами" со Starlink: Флеш раскрыл новую опасность

Инна Ковенько
25 января 2026, 19:02
Дроны летели почти над землей, поэтому их не замечали радиолокационные станции.
Россияне впервые атаковали 'Шахедами' со Starlink: Флеш раскрыл новую опасность
РФ ударила "Шахедами" по вертолетам возле Кропивницкого/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН, armyinform.com.ua

Кратко:

  • Россия нанесла удар по вертолетам в Копывницком
  • Для удара РФ впервые использовала "Шахеды" со Starlink
  • Шахеды летели почти над землей, чтобы их не видели РЛС

Армия страны-агрессора России впервые успешно применила дроны-камикадзе типа "Шахед" с терминалами спутникового интернета Starlink в районе Кропивницкого.

Об этом свидетельствует видео атаки, которое обнародовали российские военные корреспонденты, на украинские вертолеты в районе Кропивницкого с использованием "Шахедов". Об этом сообщил советник министра обороны, эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Отмечается, что на обнародованном видео видна работа системы автозахвата цели и процесс ручного наведения по изображению в реальном времени.

"Но поблизости не было никаких БПЛА для создания МЭШ радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение Шахедов на Старлинке", - отметил Бескрестнов.

Он добавил, что "Шахеды" на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели РЛС.

Когда может закончиться война - прогноз эксперта

Как писал Главред, вероятность объявления перемирия или полного прекращения войны в 2026 году есть, однако до марта этого года такие сценарии вряд ли могут быть реализованы. Об этом сообщил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"И Трамп при этом никаких резких движений в отношении РФ делать не будет. А вот что будет после марта, я сейчас не возьмусь прогнозировать", - резюмирует он.

Модернизация российского оружия - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Россия продолжает активно модернизировать свои ударные беспилотники типа "Шахед"/"Герань". Российские войска впервые применили новую модификацию дальнобойного дрона "Герань-5", способного нести около 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1000 км.

Кроме того, войска РФ начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Напомним, что все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

Россияне впервые атаковали 'Шахедами' со Starlink: Флеш раскрыл новую опасность
Шахиды / Инфографика: Главред

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Starlink Дрон Shahed-136 Сергей Флэш Бескрестнов
