В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Юрий Берендий
25 января 2026, 13:11
Кремль использует тему якобы "притеснений" УПЦ МП как очередное манипулятивное условие мира и инструмент затягивания переговоров, указали в ISW.
В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины
В Кремле выдвинули новое условие для окончания войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем идет речь в материале:

  • Россия продолжает выдвигать максималистские условия для мира
  • В Кремле пытаются обвинить Украину в срыве мирного процесса
  • В России хотят возобновления деятельности российской церкви (УПЦ МП) в Украине

Российские чиновники по-прежнему пытаются придерживаться первоначальных максималистских требований диктатора и военного преступника Владимира Путина для завершения войны РФ против Украины. Они настаивают на устранении так называемых "первопричин" войны, параллельно пытаясь переложить ответственность за отсутствие мира на Украину. В то же время в Москве декларируют готовность к мирному урегулированию исключительно на условиях, выгодных самой России. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны ISW.

В частности, 23 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости реализации так называемой "формулы Анкориджа" в процессе дальнейших переговоров.

Аналитики ISW отмечают, что представители российской власти регулярно пользуются неопределенностью относительно итогов американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года, чтобы создать впечатление якобы достигнутого общего видения и договоренностей между США и Россией о завершении войны в Украине. При этом эти заявления подаются в выгодном для Москвы свете и сопровождаются замалчиванием действий России, которые фактически направлены на срыв мирного процесса.

В Институте изучения войны добавили, что 24 января Министерство иностранных дел РФ заявило о требовании к Украине прекратить якобы притеснения Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Русской православной церкви, назвав это одним из условий достижения мира.

"Представители Кремля часто требуют, чтобы любое военное или дипломатическое завершение войны учитывало "коренные причины" войны. Кремль часто использует понятие "коренные причины" как сокращение, чтобы вернуться к своим первоначальным максималистским оправданиям войны и требованиям, и скрывает вопрос УПЦ МП за этим языком коренных причин. Кремль давно контролирует духовную доктрину РПЦ и использует УПЦ МП как продолжение Кремля и инструмент гибридной войны России, которая стремится навязать российские идеологии в украинском обществе и преследовать религиозные меньшинства в оккупированной Украине", - говорится в отчете.

В отчете ISW отмечается, что пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Украину в якобы шагах, направленных на эскалацию войны, и нежелании вести переговоры, что, по ее словам, создает основания для отказа России от мирного соглашения, которое не соответствует всем требованиям Кремля.

Аналитики подчеркивают, что Москва использует обвинения в украинских ударах как инструмент для оправдания затягивания переговорного процесса и перекладывания ответственности на Киев. Также отмечается, что эти заявления прозвучали в период активных дипломатических контактов, в частности накануне телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Представители Кремля постоянно и открыто отвергают любые условия мира, кроме тех, которые диктует Россия. Кремль продолжает демонстрировать свое нежелание участвовать в добросовестных переговорах с целью прекращения войны в Украине и изображать Украину, а не Россию, как препятствие в мирном процессе — в частности, ссылаясь на неоднозначность вокруг саммита в Анкоридже в августе 2025 года и заявленные украинские удары по России и оккупированной Украине", — резюмировали в ISW.

Какова цель Путина в переговорах — мнение эксперта

Как ранее писал Главред, Владимир Путин заинтересован в сохранении переговорного процесса, поскольку считает, что он постепенно приближает его к нужному результату. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик.

По его оценке, конечная цель Кремля заключается в закреплении за Россией статуса сверхдержавы и готовности других государств вести с ней содержательный диалог по формированию нового мирового порядка.

"Цена здесь - не Украина. Эти переговоры - не об Украине, а о новом мировом порядке. И в таких переговорах нужно, чтобы никакой конкретики по Украине не было. Поэтому процесс можно затягивать и играть в это еще долго, держа Трампа на вытянутой руке", - сказал Кулик.

В то же время Москва стремится использовать этот период для решения собственных задач — достижения определенных договоренностей с США, смягчения санкционного давления или даже отмены части ограничений.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся очередной раунд переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, США и России, который длился более трех часов.

По информации Politico, российская сторона настаивает на варианте, по которому электроэнергия с временно оккупированной Запорожской атомной электростанции должна распределяться между Украиной и РФ. Американские чиновники отметили, что значительная часть дискуссий в Абу-Даби на этой неделе была посвящена именно экономическим вопросам, в частности контролю над ЗАЭС.

Кроме трехсторонних встреч, 24 января также состоялись отдельные двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями. Следующий раунд переговоров с участием США, Украины и России запланирован на 1 февраля в Абу-Даби, сообщает Axios.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

