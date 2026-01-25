Морозы готовят реванш: когда температура в Украине снова упадет до -17 градусов

В Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега.

https://glavred.info/synoptic/morozy-gotovyat-revansh-kogda-temperatura-v-ukraine-snova-upadet-do-17-gradusov-10735241.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в течение недели

Когда температура снова начнет снижаться

Погода в Украине в течение следующей недели, с 26 января по 1 февраля, будет сопровождаться туманом и осадками преимущественно в виде дождя. По всей территории ожидается оттепель. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Новая рабочая неделя начнется с масштабного потепления, которое постепенно охватит всю территорию Украины, начиная с западных и южных областей", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, температура воздуха повысится до значений выше 0, а осадки будут наблюдаться в виде дождя, мороси и мокрого снега.

Он добавил, что на выходных температура снова начнет снижаться.

Погода в Украине 26 января

В понедельник, 26 января, под влиянием западной периферии антициклона и малоподвижного теплого фронта с юга ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой снег. В центральных, северных и южных регионах прогнозируется гололед, на дорогах гололедица. Местами туман, изморозь. Только в северо-восточной части страны преимущественно без осадков.

Температура воздуха в северных и восточных областях ночью составит -12...-17 градусов, днем -5...-11 градусов. На остальной территории страны ночью -7...+1 градус, в дневное время -4...+4 градуса, на крайнем юге и в Закарпатье +5...+9 градусов.

Погода 26 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 27 января

Во вторник, 27 января, на востоке страны сохранится сухая и морозная погода, в остальных областях пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Местами гололед, туман, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в восточной части, а также Сумской и Днепропетровской областях ночью составит -10...-16 градусов, днем -3...-8 градусов. В остальной части страны в течение суток -4...+3 градуса.

Погода 27 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 28 января

В среду, 28 января, под влиянием теплого фронта с юга ожидается облачная погода, в большинстве областей пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и мороси. Местами гололед, туман.

Температура воздуха ночью в северных и восточных областях составит -5...-10 градусов, на остальной территории -4...+2 градуса; днем во всех регионах температура будет колебаться в диапазоне -2...+4 градуса, на юге Одесской области и в Крыму +5...+12 градусов.

Погода 28 января / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 января

В четверг, 29 января, в северных, западных и местами центральных областях пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, местами гололед, слабое налипание мокрого снега. На остальной территории страны без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, в южной части и на Закарпатье +5...+11 градусов.

Погода в Украине 30 января

В пятницу, 30 января, в большинстве областей Украины ожидается небольшой дождь, в северных и западных регионах осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха ночью ожидается -2...+3 градуса, в дневные часы -1...+4 градуса, на крайнем юге и в Крыму +5...+10 градусов.

Погода в Украине 31 января

В субботу, 31 января, под влиянием малоподвижного теплого фронта в большинстве областей прогнозируется неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололед, туман, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -7...+2 градуса, в южной половине +3...+9 градусов.

Погода в Украине 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, неустойчивая и контрастная погода сохранится в большинстве регионов Украины. Пройдут осадки, на Левобережье временами значительные.

Температура воздуха снизится и в течение суток будет колебаться в диапазоне -5...-15 градусов, на юго-востоке около 0 градусов.

Потепление в Украине

Синоптик Наталья Диденко ранее также говорила, что уже с 26 января, в понедельник, в Украине ожидается ощутимое потепление до оттепели.

По ее прогнозу, на западе потеплеет до 0...+5 градусов, в южной части до +3...+7 градусов, а в Крыму до +7...+12 градусов.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, начальница отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного гидрометцентра Екатерина Ткачук заявляла, что антициклон, принесший на Житомирщину продолжительные морозы, постепенно ослабевает. Несмотря на это, область еще два дня будет оставаться под его влиянием — ночью сохранятся минусовые температуры, будет выпадать снег и усиливаться гололедица.

Также известно, что в выходные, 24-25 января, погода в Харькове будет облачной и пасмурной. Температура воздуха днем будет -15...- 11 градусов мороза.

В Полтавском областном центре по гидрометеорологии отметили, что отрог Сибирского антициклона продолжает блокировать поступление в Полтавскую область теплого воздуха с юго-запада, поэтому до конца текущей недели будет сохраняться морозная погода.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред