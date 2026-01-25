РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага

Удары осенью и зимой значительно ухудшили состояние энергосистемы Украины.

РФ пытается разорвать энергосистему Украины ударами по инфраструктуре

Атаки осенью и зимой существенно ухудшили состояние сети

Украине критически необходимо усиление ПВО

Россия усиливает кампанию дальних ударов по украинской энергетической инфраструктуре, стремясь искусственно разделить единую энергосистему страны на отдельные изолированные острова. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, удары, которые Россия наносила осенью 2025 года и в течение зимы 2025–2026 годов, существенно ухудшили техническое состояние украинской энергосети. Больше всего пострадало гражданское население, которое столкнулось с длительными отключениями света и тепла.

ISW отмечает, что цель Кремля — уменьшить возможности Украины производить электроэнергию и затруднить обеспечение теплом в самый холодный период года.

Стратегия давления на экономику и общество

Аналитики считают, что интенсивность ударов свидетельствует о стремлении России:

подрывать энергетическую стабильность Украины;

ограничить работу промышленных предприятий;

усилить психологическое давление на население из-за масштабных перебоев в энергоснабжении.

В отчете подчеркивается, что атаки носят системный характер и являются частью долгосрочной стратегии Кремля.

ПВО остается критически важной

ISW отмечает, что продолжение российской ракетной кампании демонстрирует острую потребность Украины в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Особую роль играют американские системы Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты, которые представляют наибольшую угрозу для энергетических объектов.

Партнеры должны помочь создать многоуровневый щит

Для эффективной защиты критической инфраструктуры Украине нужна комплексная система ПВО, включающая:

перехватные беспилотники;

мобильные огневые группы с современным вооружением;

истребительную авиацию.

По мнению ISW, только многоуровневый подход способен обеспечить стабильность энергосистемы и защитить гражданское население от последствий российских атак.

Каких последствий ожидать от новых обстрелов - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине.

Полный блэкаут они хотят устроить и в Киеве. Но сделать это будет очень трудно. Речь может идти разве что о локальных отключениях или так называемых местных блэкаутах - в отдельных частях города. Но для этого нужны целенаправленные удары по конкретным объектам - подстанциям или узлам распределения.

Российские обстрелы Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на 24 января атаковали Киев - над столицей Украины работала ПВО. В небе над городом были слышны взрывы.

В ту же ночь также о взрывах сообщили и в Харькове. Мэр города рассказал, что в Индустриальном районе есть попадание российского дрона в дом и возгорание квартиры.

Накануне, 22 января, стало известно, что Россия снова осуществила атаку на Украину, запустив ударные беспилотники. Под ударом оказался, в частности, Кривой Рог. Известно о попадании в пределах города.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

