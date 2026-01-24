В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

В ночь на 24 января российские оккупанты атаковали Харьков. Еще десятки Шахедов приближаются к Киеву.
Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по Индустриальному району Харькова.
"Имеем попадание вражеского БПЛА "Шахед" по городу. Последствия уточняются. Предварительно все прилеты – в Индустриальном районе. По предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание в дом и возгорание квартиры", - сообщил Терехов.
Местные Телеграм-каналы сообщают о 12 взрывах.
Тем временем над Украиной почти 100 Шахедов - большинство из них держут курс на Киев, сообщают ВС ВСУ.
Российские атаки - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 21 января армия РФ также нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе было повреждено много домов и автомобилей.
В ту же ночь российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки россиян четыре человека погибли, еще шестеро - ранены.
В то же время, Украина в ОБСЕ заявила, что Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины. Удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
