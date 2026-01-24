В Харькове гремят взрывы и пылает дом: над Украиной еще десятки Шахедов

Местные Телеграм-каналы сообщают о 12 взрывах.

https://glavred.info/war/v-harkove-gremyat-vzryvy-i-pylaet-dom-nad-ukrainoy-eshche-desyatki-shahedov-10734986.html Ссылка скопирована

В Харькове гремят взрывы и пылает дом / Коллаж Главред, фото: соцсети

В ночь на 24 января российские оккупанты атаковали Харьков. Еще десятки Шахедов приближаются к Киеву.

Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по Индустриальному району Харькова.

"Имеем попадание вражеского БПЛА "Шахед" по городу. Последствия уточняются. Предварительно все прилеты – в Индустриальном районе. По предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание в дом и возгорание квартиры", - сообщил Терехов.

видео дня

Местные Телеграм-каналы сообщают о 12 взрывах.

Тем временем над Украиной почти 100 Шахедов - большинство из них держут курс на Киев, сообщают ВС ВСУ.

инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

Российские атаки - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 января армия РФ также нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе было повреждено много домов и автомобилей.

В ту же ночь российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки россиян четыре человека погибли, еще шестеро - ранены.

В то же время, Украина в ОБСЕ заявила, что Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины. Удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред