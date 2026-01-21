Укр
Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

Анна Ярославская
21 января 2026, 09:24
По Синельниковскому району россияне ударили дронами, а также пострадали Васильковская и Роздорская общины.
Последствия атаки на Кривой Рог
РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

  • РФ нанесла баллистический ракетный удар по Кривому Рогу
  • В городе повреждены дома, админздание и автомобили
  • В Синельниковском районе есть жертвы и пострадавшая

В ночь на 21 января армия РФ нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе повреждено много домов и автомобилей. Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Александр Ганжа.

"Ночью агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто", - написал он в Telegram.

Последствия атаки на Кривой Рог
Последствия атаки на Кривой Рог / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил эти последствия, уточнив, что враг нанес удар именно баллистикой.

Кроме того, он проинформировал, что все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения - работают.

Последствия атаки на Кривой Рог
Последствия атаки на Кривой Рог / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По Синельниковскому району оккупанты ударили при помощи БпЛА. Пострадали Васильковская и Роздорская общины.

"Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 года. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести", - сообщил Ганжа.

Возникли пожары. Повреждены три частных дома.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 21 января российская армия нанесла удар по Запорожью. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате атаки россиян на Запорожье и Запорожский четыре человека погибли, еще шестеро - ранены.

Минувшей ночью оккупанты массированно атаковали беспилотниками юг Одесской области. Повреждена жилищная и промышленная инфраструктура. Один человек пострадал - ранение ноги получил 50-летний мужчина. Он госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями. Все профильные службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. В результате ракетного удара на левом берегу Киева начались перебои со светом и водоснабжением.

В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте.

Российская армия атаковала и гражданскую инфраструктуру Одесской области. В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом.

В Ровенской области враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии более 10 тысяч абонентов, а также разрушениям в жилом секторе.

В чем цель новых массированных атак РФ: мнение эксперта

Военный аналитик Олег Жданов считает, что главной целью российских атак остаётся столица Украины.

"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.

Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины война России и Украины ракетный удар Кривой Рог атака дронов
