Удар по Ровенской области: более 10 тыс. человек остались без света, есть разрушения

В результате атаки без света остались более 10 тысяч потребителей.

Россияне нанесли удар по критически важным объектам Ровенской области / Коллаж: Главред, фото: Укрэнерго, ДТЭК, ГСЧС

Главное:

Утром 20 января армия РФ атаковала критические объекты Ровенской области

В результате удара обесточены более 10 тысяч потребителей

Предварительно, обошлось без пострадавших

Утром 20 января армия страны-агрессора России атаковала Ровенскую область. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры.

Это привело к отключению электроэнергии более 10 тысяч абонентов, а также разрушениям в жилом секторе. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Сегодня утром Ровенская область пережила еще одну воздушную атаку врага. Из-за повреждения критической инфраструктуры у нас отключение электроэнергии более 10 тыс. абонентов в области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в нескольких домах взрывной волной выбило окна, а также зафиксировано повреждение автомобилей, находившихся рядом с местами попаданий.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Сейчас на местах работают экстренные службы и специалисты для ликвидации последствий атаки.

Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 года - что известно

Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массированным.

Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.

Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевской области.

По данным Нацполиции, под ударом был левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей. В результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам, здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах. Также произошло падение обломков БПЛА на открытую территорию, горели автомобили.

На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.

Шахиды - что о них известно / Инфографика: Главред

