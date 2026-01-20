Удар по Ровенской области: более 10 тыс. человек остались без света, есть разрушения

Главное:
- Утром 20 января армия РФ атаковала критические объекты Ровенской области
- В результате удара обесточены более 10 тысяч потребителей
- Предварительно, обошлось без пострадавших
Утром 20 января армия страны-агрессора России атаковала Ровенскую область. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры.
Это привело к отключению электроэнергии более 10 тысяч абонентов, а также разрушениям в жилом секторе. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
"Сегодня утром Ровенская область пережила еще одну воздушную атаку врага. Из-за повреждения критической инфраструктуры у нас отключение электроэнергии более 10 тыс. абонентов в области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в нескольких домах взрывной волной выбило окна, а также зафиксировано повреждение автомобилей, находившихся рядом с местами попаданий.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Сейчас на местах работают экстренные службы и специалисты для ликвидации последствий атаки.
Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 года - что известно
Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.
Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массированным.
Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.
Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевской области.
По данным Нацполиции, под ударом был левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей. В результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам, здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах. Также произошло падение обломков БПЛА на открытую территорию, горели автомобили.
На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.
