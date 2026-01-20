В Украине ввели аварийные отключения света: где графики не действуют

В "Укрэнерго" обратились к украинцам с призывом экономить электроэнергию в период действия ограничений.

В Украине ввели аварийные отключения света / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Укрэнерго. ua.depositphotos.com

Главное:

20 января РФ массированно атаковала Украину баллистикой и дронами

Ситуация в энергосистеме сложная

В результате атак в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света

В ряде областей Украины во вторник, 20 января, введены аварийные отключения электроэнергии.

Почасовые графики отключений пока не действуют. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что причиной стали последствия массированного российского обстрела ракетами и беспилотниками.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Предварительно обнародованные графики отключения электроэнергии в регионах, где применяются аварийные отключения, пока не действуют.

Сумская область

По распоряжению "Укрэнерго" в 07:14 в Сумской области ввели аварийные графики отключений электроэнергии для десяти очередей потребителей.

Харьковская область

Утром 20 января ввели аварийные отключения света в Харькове и области. В то же время в регионе продолжают действовать почасовые графики отключений, сообщили в облэнерго.

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Граждан призывают внимательно следить за официальными страницами своих операторов системы распределения (облэнерго).

Какова цель российских атак по Киеву - мнение эксперта

Как писал Главред, российские войска наносят удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Киева, сосредотачивая атаки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно дать стопроцентную гарантию стабильной работы энергосистемы. Фактически единственным действенным средством защиты остается эффективная работа сил противовоздушной обороны, тогда как любые попытки заранее прогнозировать масштабы возможных разрушений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - отметил Сергиенко.

Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 года - что известно

Как писал Главред, 19 января мониторинговые каналы сообщили, что РФ проводит передислокацию бомбардировщиков Ту-95. Украинцев предупреждали об угрозе нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов.

В ночь на 20 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. В воздухе находилось от трех до четырех самолетов Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "Олень" в Мурманской области.

Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массовым.

Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, принадлежащих к этим областям. Особенно пострадал от дронов Днепр.

Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы.

Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевской области.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

