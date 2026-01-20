Атака РФ на Киев и область: есть жертва и пострадавший, повреждены жилые дома и школа

Кратко:
- Основной удар пришелся на левый берег столицы
- По состоянию на утро известно об одной пострадавшей
- Возникли перебои со светом, водой и теплом
В ночь на 20 января и утром во вторник в Киеве и области объявляли воздушную тревогу из-за вражеской ракетно-дроновой атаки. Мэр столицы и Национальная полиция рассказали о последствиях удара.
Как сообщили в Нацполиции, под ударом был левый берег столицы. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей.
В Днепровском районе взрывной волной повреждена многоэтажка и травмирована 59-летняя местная жительница. Также от падения обломков повреждено около двух десятков припаркованных автомобилей.
В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома. В Деснянском районе обломки БпЛА упали на территории кладбища. В обоих районах обошлось без пострадавших.
Полицейские, спасатели и другие экстренные службы продолжают работу на местах. Продолжается ликвидация и документирование последствий атаки России.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 08:20 в Днепровском районе в результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам.
В результате падения обломков повреждено и здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах.
Также произошло падение обломков БпЛА на открытую территорию, горели автомобили.
Экстренные службы продолжают работать на местах.
Одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц.
В Киеве - проблемы со светом, теплом и водой
По словам Кличко, на левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.
После вражеской атаки на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.
"По состоянию на вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января. Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения. Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян", - сообщил Кличко.
Последствия атаки на Киевщину
Как рассказал глава Киевской ОВА Николай Калашник, минувшей ночью враг снова нанес удар по Киевщине.
В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это непоправимая потеря для семьи и еще одно болезненное доказательство жестокости врага", - написал Калашник.
Также в результате атаки повреждено помещение двух автозаправочных станций.
"Страна-террорист еще раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура. Враг сознательно терроризирует украинские города и села. Воздушная тревога продолжается. Прошу жителей области не игнорировать сигналы опасности, находиться в безопасных местах и беречь себя и своих близких", - добавил глава ОВА.
Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 - что известно
Как писал Главред, 19 января мониторинговые каналы сообщили, что РФ проводит передислокацию бомбардировщиков Ту-95. Украинцев предупреждали об угрозе нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов.
В ночь на 20 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. В воздухе находилось от трех до четырех самолетов Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
Рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Детальнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.
Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массированным.
Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.
Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы.
Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевщины.
Атаки РФ станут более массированными: мнение эксперта
Военный эксперт Иван Ступак считает, что уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц по Украине.
Таким образом, атаки России на Украину в новом году станут более массированными. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
