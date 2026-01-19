РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Оккупанты активизировали стратегическую авиацию. Мониторинговые каналы сообщают о подготовке РФ к ракетной атаке.

РФ проводит передислокацию бомбардировщиков Ту-95 / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия подняла в небо самолеты Ту-95

В воздухе зафиксированы как минимум два борта

В течение дня ожидается перебазирование еще не менее пяти самолетов

Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новому ракетному удару по Украине. Оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95.

Как пишет утром 19 января мониторинговый канал єРадар, воздухе не менее двух самолетов Ту-95. Они осуществляют передислокацию с Дальнего Востока на аэродром Энгельс / Оленья.

Мониторы отмечают, что в течение дня запланирована передислокация еще не менее пяти бортов.

"Угроза нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов", - говорится в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на доклад Главного управления разведки, что враг готовит обстрелы объектов и сетей, обслуживающих атомные электростанции.

По словам главы государства, не фиксируется готовности агрессора выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну.

"Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - подчеркнул Зеленский.

Атака на Украину 19 января 2026

В ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Объявлялась воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

На Запорожье ранены три человека, за сутки нанесено 684 удара по 34 населенным пунктам, повреждены жилье и инфраструктура.

В Днепропетровской области повреждена инфраструктура, транспорт и газопровод. ПВО сбила 8 дронов. Обошлось без жертв.

Как писал Главред, в ночь на 19 января в Одессе прогремели взрывы. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.

По данным ГосЧС, в результате ночной атаки на Одесскую область пострадал один человек.

Российские дроны повредили энергетическую, газовую и жилищную инфраструктуру. Возгорания, возникшие после попаданий – ликвидированы.

Зачем РФ массированно атакует Украину: мнение экспертов

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что главной целью атак РФ остаётся столица Украины.

"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.

Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

