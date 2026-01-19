РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Кратко:
- Россия подняла в небо самолеты Ту-95
- В воздухе зафиксированы как минимум два борта
- В течение дня ожидается перебазирование еще не менее пяти самолетов
Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новому ракетному удару по Украине. Оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95.
Как пишет утром 19 января мониторинговый канал єРадар, воздухе не менее двух самолетов Ту-95. Они осуществляют передислокацию с Дальнего Востока на аэродром Энгельс / Оленья.
Мониторы отмечают, что в течение дня запланирована передислокация еще не менее пяти бортов.
"Угроза нанесения массированного ракетного удара в ближайшие 48 часов", - говорится в сообщении.
Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на доклад Главного управления разведки, что враг готовит обстрелы объектов и сетей, обслуживающих атомные электростанции.
По словам главы государства, не фиксируется готовности агрессора выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну.
"Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - подчеркнул Зеленский.
Атака на Украину 19 января 2026
В ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Объявлялась воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.
На Запорожье ранены три человека, за сутки нанесено 684 удара по 34 населенным пунктам, повреждены жилье и инфраструктура.
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура, транспорт и газопровод. ПВО сбила 8 дронов. Обошлось без жертв.
Как писал Главред, в ночь на 19 января в Одессе прогремели взрывы. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.
По данным ГосЧС, в результате ночной атаки на Одесскую область пострадал один человек.
Российские дроны повредили энергетическую, газовую и жилищную инфраструктуру. Возгорания, возникшие после попаданий – ликвидированы.
Зачем РФ массированно атакует Украину: мнение экспертов
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что главной целью атак РФ остаётся столица Украины.
"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.
Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
