В ГУР узнали планы врага: Зеленский назвал цели новых массированных ударов РФ

Есть информации о подготовке новых ударов РФ по энергетике и инфраструктуре Украины, сообщил президент.

Владимир Зеленский предупредил об угрозе новых ударов РФ / коллаж: Главред, фото: dеfence.ru, ОПУ

Главное:

В ГУР узнали о подготовке российских ударов по энергетике и инфраструктуре

РФ терроризирует Украину, используя сложные погодные условия

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко доложил о подготовке российских ударов по энергетике и инфраструктуре.

В том числе, враг готовит обстрелы объектов и сетей, обслуживающих атомные электростанции, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Прежде всего о определенных задачах для российской армии", - написал он.

По словам главы государства, не фиксируется готовности агрессора выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну.

"Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - пишет он.

Президент предупредил, что каждый такой российский удар по энергетике в условиях суровой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых государств, в частности Соединенных Штатов, по окончанию войны.

"Украина – максимально конструктивна в дипломатии, Россия – сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми. Партнеры должны сделать из этого соответствующие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь", - добавил Зеленский.

В Раде предупредили о подготовке нового удара РФ

Враг готов нанести массированный удар, заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.

"Относительно очередного массированного удара РФ по украинской энергосистеме, мы должны ждать вражеских атак каждый день. Видим, что Россия терроризирует Украину, используя сейчас сложные погодные условия. Мы знаем, что враг готов, все зависит от его намерений, а намерение - в ближайшее время. Поэтому это может произойти и сегодня, и завтра. Соответственно, нужно быть в настоящее время, и завтра. Соответственно, нужно быть в готовности", - говорит он.

Костенко добавил, что точно сказать, что вражеский массированный удар произойдет именно в этот вечер, нельзя, но исключать этого также не стоит.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

