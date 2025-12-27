Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

Точное количество бортов пока неизвестно.

Ночью, 27 декабря, возможен ракетный обстрел. Появились признаки, указывающие на подготовку РФ к применению стратегической авиации сегодня ночью.

Как сообщают мониторинговые каналы, в небо подняты "ТУ-95", которые запускают крылатые ракеты Х-101 и зафиксирован вылет стратбомбардировщико Ту-160. Точное количество бортов пока неизвестно.

По информации мониторов, враг планирует задействовать следующие средства поражения:

до 500 БПЛА различных типов

баллистические ракеты типа "Искандер-К/KN-23"

до 20 ракет типа "Калибр"

до 8 бортов ТУ-95мс

до 2 бортов ТУ-160

до 4 бортов МиГ

"Предварительно, враг заинтересован в западной, северной и центральной частях страны", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, в ночь на 7 декабря, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами "Кинжал", которые были выпущены с бортов МиГ-31К. На Киевскую область налетели вражеские дроны типа "Шахед". Под атакой оказался Фастов. В Кременчуге Полтавской области также прозвучали мощные взрывы. Враг нанес комбинированный удар по городу.

Кроме того, российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ. За неделю россияне осуществили пуски более 1600 ударных дронов, около 1200 КАБов и почти 70 ракет различных типов. Под атакой были объекты инфраструктуры, которые поддерживают обычную жизнь.

