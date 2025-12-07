Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

Российские оккупанты атаковали Киевскую область и Кременчуг. Там бушуют пожары на местах ударов.

РФ атаковала Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Виктор Малецкий

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Россияне ударили по Кременчугу "Кинжалами"

В Кременчуге под ударами были объекты инфраструктуры

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами "Кинжал", которые были выпущены с бортов МиГ-31К.

Удары по Киевской области

На Киевскую область налетели вражеские дроны типа "Шахед". Под атакой оказался Фастов, жители которого минувшей ночью пережили мощную атаку врага.

В городе прогремели мощные взрывы. На местах ударов начались пожары.

"Над Киевской областью находится 15× УБпЛА/ИБпЛА "Герань-2/Гарпия-А1"/"Гербера", - писали мониторинговые каналы.

Смотрите видео с моментами ударов по Фастову:

РФ атаковала Фастов дронами / фото: скриншот

Атака на Кременчуг

В Кременчуге Полтавской области прогремели мощные взрывы. Враг нанес комбинированный удар по городу. Об этом заявил мэр Виталий Малецкий.

Под атакой были объекты инфраструктуру Кременчуга. В отдельных районах города начались перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.

"Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы. Прошу всех оставаться в безопасных местах, соблюдать правила безопасности", - написал Малецкий.

Воздушные силы ВСУ заявили, что на Кременчуг летели ракеты "Кинжал" после взлета МиГов.

Ракеты Кинжал / Инфографика: Главред

Как обстрел РФ повлиял на ситуацию в энергосистеме

Главред писал, что после очередной массированной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов на энергетику компания ДТЭК изменила графики отключений электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, увеличив количество часов без света.

Например, в столице сегодня, 6 декабря, большинство потребителей теперь будут отключать дважды в течение суток. Жители столицы будут без света от 3,5 до 8,5 часов.

Массированная атака РФ на Украину 6 декабря - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 декабря Украина снова столкнулась с масштабной воздушной угрозой: трижды за несколько часов по всей стране прозвучала сирена.

Впоследствии в Минэнерго сообщили, что Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после ночной атаки страны-агрессора России на гражданскую инфраструктуру во многих регионах Украины продолжаются восстановительные работы.

Что известно о МиГ-31 МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является МиГ-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

