Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

По состоянию на 0:30 есть угроза БПЛА в Киеве и областях, где объявлена воздушная тревога.

https://glavred.info/war/nochyu-vozmozhen-massirovannyy-obstrel-v-vozduhe-7-tushek-i-desyatki-shahedov-10721747.html Ссылка скопирована

ракетный удар / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В ближайшие часы возможен массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Пока, подтверждено вылет 2х бортов Ту-95МС, предварительным курсом на пусковые рубежи. также 1 борт в районе Вологодской области.

Кроме этого, 2 борта Ту-160, совершивших взлет с аэродрома "Украинка", также держат курс на пусковые. Ориентировочно в место назначения (пусковые) борта прибудут ~ в 5:30 утра.

видео дня

Также в воздушном пространстве Украины зафиксировано десятки "Шахедов".

По состоянию на 0:30 есть угроза БПЛА в Киеве и областях, где объявлена воздушная тревога.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты / Инфографика: Главред

Обстрел Украины - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.

Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред