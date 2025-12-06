Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

В ближайшие часы возможен массированный ракетный обстрел. Россия уже завершает подготовку к атаке. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Пока, подтверждено вылет 2х бортов Ту-95МС, предварительным курсом на пусковые рубежи. также 1 борт в районе Вологодской области.
Кроме этого, 2 борта Ту-160, совершивших взлет с аэродрома "Украинка", также держат курс на пусковые. Ориентировочно в место назначения (пусковые) борта прибудут ~ в 5:30 утра.
Также в воздушном пространстве Украины зафиксировано десятки "Шахедов".
По состоянию на 0:30 есть угроза БПЛА в Киеве и областях, где объявлена воздушная тревога.
Обстрел Украины - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.
Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.
Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.
