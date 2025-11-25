Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

Россия повторно совершает комбинированную атаку на столицу. Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы.

РФ подняла в небо Миг-31К / Коллаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

Кратко:

Утром РФ нанесла ракетный удар

Вероятно, применялись ракеты "Кинжал"

В Киеве были слышны взрывы

Утром во вторник, 25 ноября, зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации со ссылкой на Воздушные силы.

"Просим оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении в 07:04.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

Украинцев призвали оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

"Угроза с воздуха сохраняется. На подступах к городу враждебные воздушные цели. Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях", - добавили в КГВА в 07:05.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

По данным мониторинговых каналов, крылатые ракеты фиксировали над Борисполем, впоследствии - на левом берегу Киева, на Троещине.

В 07:08 в Киеве был слышен звук взрыва.

"По крылатым ракетам доразведка. Идет угроза аэробалистики и ударных БПЛА", - сообщил monitor в 07:11.

07:13 Вокруг Киева фиксируется около пяти БПЛА.

07:17 Глава КМВА Ткаченко сообщил, что Россия повторно совершает комбинированную атаку на столицу.

"Пока еще фиксируются враждебные цели в направлении города с востока. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - написал он в Telegram.

07:22 Мэр Киева Кличко сообщил, что в Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Экстренные службы направляются на место.

7:24 По словам Ткаченко, по состоянию на утро в результате ночной атаки 2 человека погибли, в частности, и 86-летняя женщина.

Также есть информация о 7 раненых. В частности, пострадал ребенок.

"В настоящее время поступают новые обращения о последствиях атаки, в частности в Святошинском районе. До отбоя оставайтесь в укрытиях, российские террористы целятся по гражданской инфраструктуре", - добавил он.

7:31 Вызов медиков в Святошинский район. В Дарницком попадание в нежилое здание сообщил Кличко.

07:32 В результате утренних обстрелов по меньшей мере двое киевлян пострадали в Святошинском районе.

Также есть повреждения в Дарницком районе, сообщили в КМВА.

Ракетно-доновый удар по Украине 25 ноября - что известно

Как писал Главред, в вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. В он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.

В ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, о чем подтвердили официальные власти столицы.

Утром во вторник в ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ в Киеве один человек погиб, семеро - пострадали, 18 человек были спасены, трое из них - дети. Спасатели продолжают работать на местах "прилетов".

Киевскую область враг атаковал регион ракетами и дронами. Под комбинированным ударом РФ оказались мирные населенные пункты. В результате падения вражеских целей в Белой Церкви повреждены многоэтажки.

В Белой Церкви пострадала девочка 14 лет. Также в области есть один погибший.

