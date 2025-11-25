Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены дома

Спасательные операции продолжаются, ведётся разбор завалов и поиск возможных пострадавших.

Последствия атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_kyiv

Кратко:

В Киеве погибли два человека, пострадали не менее шести

Последствия атаки зафиксированы в трех районах столицы

В Белой Церкви ранена 14-летняя девочка, один человек погиб

В результате ночной атаки РФ в Киеве два человека погибли, шестеро - пострадали, 18 человек были спасены, трое из них - дети. Спасатели продолжают работать на местах "прилетов".

В ГоЧС Киева рассказали о последствиях ночной атаки по столице по состоянию на 6:00.

В Печерском районе зафиксировано попадание в 22-этажное жилое здание на уровне 4-5 этажей. Имеются разрушения на уровне 4, 5 и 7 этажей. Пожар на 5 этаже спасатели ликвидировали. Спасатели эвакуировали и спасли 1 маломобильного человека. Продолжается разбор конструкций.

В Днепровском районе в результате попадания в 9-этажное здание 2 человека погибли, 5 пострадали, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожары на уровне 5-8 поверий ликвидированы. Продолжаются работы по разбору конструкций и поиску предполагаемых пострадавших.

Также идет тушение пожара в гаражном кооперативе.

В Дарницком районе обломки рухнули на открытой территории частного сектора. Информация уточняется.

Последствия атаки на Киевщину

Киевскую область враг атаковал регион ракетами и дронами. Под комбинированным ударом РФ оказались мирные населенные пункты. В результате падения вражеских целей в Белой Церкви повреждены многоэтажки.

Как сообщил начальник КОВА Николай Калашник, в Белой Церкви пострадала девочка 14 лет. Предварительно, у нее ранение спины. Ей уже предоставляется необходимая медицинская помощь.

Секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб сообщил, что в Белоцерковской общине Киевской области погиб человек.

"К сожалению, есть раненые и погибший", - написал он в Facebook.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетно-доновый удар по Украине 25 ноября - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, о чем подтвердили официальные власти столицы.

По данным Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве были зафиксированы вражеские дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Также была угроза пусков баллистических ракет и ракет типа "Кинжал".

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет.

Россия повторно совершила комбинированную атаку на столицу. Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы.

Отметим, что в вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. В он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.

