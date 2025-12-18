В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

Вы узнаете:
- Что может изменится для водителей старше 65 лет
- Кому придется проходить дополнительные медосмотры
- Действительно ли планируют изымать водительские права
В Украине может появиться новый закон, который существенно изменит подходы к выдаче и продлению водительских удостоверений для определенной категории водителей - прежде всего для людей старше 65 лет.
Главред решил рассказать о законе для водителей 65+, который предусматривает временные лицензии и медицинские проверки.
Как пояснил автор канала "Автотема", законопроект под номером №8082 предусматривает временное изъятие обычных водительских удостоверений у водителей 65+ с последующей выдачей временных лицензий на управление автотранспортом.
Такой шаг аргументируется стремлением повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество ДТП с участием пожилых водителей.
Основные положения инициативы
- временное изъятие стандартных водительских удостоверений у водителей 65+ во время продления или обновления прав;
- выдача временных водительских лицензий с ограниченным сроком действия или с необходимостью периодического подтверждения пригодности;
- тщательная оценка состояния здоровья и способности к безопасному управлению транспортом.
Почему возникла необходимость в изменениях
Эксперт рассказал, что такие изменения обусловлены тем, что с возрастом у людей снижаются реакция, когнитивные способности и острота зрения, что непосредственно влияет на безопасность дорожного движения.
Подобные механизмы уже применяются во многих странах Европы, где пожилые водители проходят регулярное медицинское и психологическое оценивание перед продлением водительских прав.
Противники инициативы отмечают, что возраст сам по себе не является четким критерием способности управлять автомобилем, и отмечают, что подход должен быть индивидуальным, а не сугубо возрастным.
Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения в парламентских комитетах, а окончательное решение о его принятии должна принять Верховная Рада Украины.
Подробнее о возможных изменениях для водителей 65+ смотрите в видео.
Об источнике: канал Авто Тема на YouTube
YouTube- канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.
