В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

Закон может изменить условия продления водительских удостоверений для людей старшего возраста в Украине.

Законопроект предлагает изменить порядок выдачи прав для водителей после 65 лет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Что может изменится для водителей старше 65 лет

Кому придется проходить дополнительные медосмотры

Действительно ли планируют изымать водительские права

В Украине может появиться новый закон, который существенно изменит подходы к выдаче и продлению водительских удостоверений для определенной категории водителей - прежде всего для людей старше 65 лет.

Главред решил рассказать о законе для водителей 65+, который предусматривает временные лицензии и медицинские проверки.

Как пояснил автор канала "Автотема", законопроект под номером №8082 предусматривает временное изъятие обычных водительских удостоверений у водителей 65+ с последующей выдачей временных лицензий на управление автотранспортом.

Такой шаг аргументируется стремлением повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество ДТП с участием пожилых водителей.

Основные положения инициативы

временное изъятие стандартных водительских удостоверений у водителей 65+ во время продления или обновления прав;

выдача временных водительских лицензий с ограниченным сроком действия или с необходимостью периодического подтверждения пригодности;

тщательная оценка состояния здоровья и способности к безопасному управлению транспортом.

Почему возникла необходимость в изменениях

Эксперт рассказал, что такие изменения обусловлены тем, что с возрастом у людей снижаются реакция, когнитивные способности и острота зрения, что непосредственно влияет на безопасность дорожного движения.

Подобные механизмы уже применяются во многих странах Европы, где пожилые водители проходят регулярное медицинское и психологическое оценивание перед продлением водительских прав.

Противники инициативы отмечают, что возраст сам по себе не является четким критерием способности управлять автомобилем, и отмечают, что подход должен быть индивидуальным, а не сугубо возрастным.

Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения в парламентских комитетах, а окончательное решение о его принятии должна принять Верховная Рада Украины.

Подробнее о возможных изменениях для водителей 65+ смотрите в видео.

