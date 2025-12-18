Об этом трюке знают единицы: что надо сделать с пергаментом перед использованием

Чтобы пергаментная бумага не сворачивалась и не сползала, достаточно перед использованием сделать один простой прием.

Вы узнаете:

Как правильно использовать пергамент

Как отклеить пергамент от выпечки

Бумага для выпечки значительно облегчает процесс приготовления. Она спасает от пригоревшего жира, защищает противень и помогает избежать прилипания пищи. Но многие совершают одну и ту же ошибку: используют ее сразу после отрывания от рулона.

Главред расскажет о простом лайфхаке, который делает выпекание более удобным.

Чтобы избежать этого, перед использованием рекомендуем смять лист в шарик, а затем развернуть. Как отмечает City Magazine, после такой подготовки пергамент становится мягким, гибким и ровно ложится в форму для выпекания.

Чтобы бумага держалась еще лучше, смочите смятую бумагу под холодной водой и осторожно отожмите. Влажный пергамент плотно прилегает к противню, не скользит и не пригорает даже при высокой температуре. Такой способ особенно удобен для запекания овощей, рыбы или мяса. Для десертов и печенья лучше оставить сухой вариант, чтобы не повлиять на текстуру теста.

Что делать, если тесто прилипло к пергаменту

Пользовательница TikTok под ником @NK_cooking поделилась простым лайфхаком для тех случаев, когда готовая выпечка прилипла к пергаментной бумаге. Возьмите кухонное полотенце, смочите его холодной водой и слегка отожмите. На влажное полотенце положите пергамент с прилипшей выпечкой, сверху накройте сухим полотенцем и оставьте на 15 минут. За это время бумага увлажнится и легко отделится от изделия без повреждения его структуры.

