Об этом трюке знают единицы: что надо сделать с пергаментом перед использованием

Вы узнаете:
- Как правильно использовать пергамент
- Как отклеить пергамент от выпечки
Бумага для выпечки значительно облегчает процесс приготовления. Она спасает от пригоревшего жира, защищает противень и помогает избежать прилипания пищи. Но многие совершают одну и ту же ошибку: используют ее сразу после отрывания от рулона.
Главред расскажет о простом лайфхаке, который делает выпекание более удобным.
Рекомендуем прочитать наш материал: Хозяйкам на заметку: как легко "отклеить" пергамент от выпечки
Чтобы избежать этого, перед использованием рекомендуем смять лист в шарик, а затем развернуть. Как отмечает City Magazine, после такой подготовки пергамент становится мягким, гибким и ровно ложится в форму для выпекания.
Чтобы бумага держалась еще лучше, смочите смятую бумагу под холодной водой и осторожно отожмите. Влажный пергамент плотно прилегает к противню, не скользит и не пригорает даже при высокой температуре. Такой способ особенно удобен для запекания овощей, рыбы или мяса. Для десертов и печенья лучше оставить сухой вариант, чтобы не повлиять на текстуру теста.
Что делать, если тесто прилипло к пергаменту
Пользовательница TikTok под ником @NK_cooking поделилась простым лайфхаком для тех случаев, когда готовая выпечка прилипла к пергаментной бумаге. Возьмите кухонное полотенце, смочите его холодной водой и слегка отожмите. На влажное полотенце положите пергамент с прилипшей выпечкой, сверху накройте сухим полотенцем и оставьте на 15 минут. За это время бумага увлажнится и легко отделится от изделия без повреждения его структуры.
Смотрите видео о том, как отклеить тесто от пергамента:
@coooking.she Как вам лайфхак? ? #рецептиукраїнською#кулинария#лайфхаки#лайфхакидлядома#прилипаетвыпечка#лайфхакидлякухни♬ i like the way you kiss me - Artemas
Читайте также:
- Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку
- Чем смазать выпечку для красивой корочки: хозяйки раскрыли, чем заменить яйца
- Как удалить стойкий жир из форм для выпечки: результат мгновенный
Об источнике: City Magazine
CityMagazine.si - это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл медиа, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни.
С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира вместе с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 сообщений, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных медиа в сфере образа жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред