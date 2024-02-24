Как правильно использовать пергамент: женщина показала гениальный метод

Многие из хозяек используют пергаментную бумагу неправильно - женщина показала интересный метод.

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Как правильно использовать пергамент / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео TikTok

Пергаментную бумагу для выпекания чаще всего используют для выстилания форм для кексов и хлеба, чтобы предотвратить прилипание деликатного бисквита к металлической емкости, но с этим есть одна проблема. Опытные пекари знают, как трудно заставить бумагу оставаться в форме, пока вы готовите тесто для торта, потому что оно часто всплывает и не прилипает к краю формы.

Блогер в TikTok рассказала, это потому, что мы фактически неправильно использовали бумагу для выпечки и есть простой способ убедиться, что ваша бумага всегда помещается в форме, передает Mirror.

Женщина объяснила, что бумагу называют пергаментной, потому что она пересохшая и ее нужно смочить перед использованием.

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Чтобы пергамент равномерно застелил форму для выпекания, блогер показала, как правильно его использовать. Она пустила его под кран и показала, как он идеально помещается в форму для хлеба, не выдвигаясь назад.

Смотрите видео о том, как можно использовать пергамент для запекания:

Также можно не смачивать бумагу, ведь достаточно ее смять в шарик, а затем разгладить. Тогда он так же идеально ляжет в форму и не будет выдвигаться.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская Национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газета была основана Альфредом Хармсвортом 2 ноября 1903 года.

Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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