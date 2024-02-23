Как избавиться от плесени во всем доме: полезные народные методы

Очистка плесени на стенах, окнах и мебели становится проблемой при уборке. Эксперт дал советы, как избавить ваш дом от надоедливого грибка.

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Как убрать плесень за секунды / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Проблема с появлением плесени в доме возникает из-за избытка влаги внутри зданий, что приводит к появлению надоедливого грибка на потолке, стенах и мебели. Это часто может произойти, если ваша комната плохо проветривается или есть проблемы с влажностью.

Проблема может быть еще хуже в ванных комнатах из-за горячего пара из душа. Каждая зона ванной комнаты должна обрабатываться по-разному, чтобы предотвратить повреждение предметов и порчу краски.

Когда дело доходит до очистки от плесени, большинство людей выбирают бутылку отбеливателя, зная, что он быстро убьет грибок. Однако, по словам эксперта, есть гораздо более дешевый вариант, который может отчистить плесень, не повреждая поверхность, передает издание Mirror.

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"Небольшое количество плесени вокруг душа может легко распространиться, если ничего не делать, чтобы очистить его. Вскоре ваши стены, сливная труба душевой кабины и даже оконный карниз могут начать покрывать стойкий черный грибок. Чтобы устранить эту проблему, мы подготовили инструкцию, как чистить различные предметы в ванной комнате основными предметами домашнего обихода", - отметила специалист по уборке.

Женщина рассказала, что использование лимонов может быть идеальным способом избавиться от плесени от душевой сетки. Чтобы удалить плесень лимоном, нужно смочить ею губку и потереть кран круговыми движениями.

Многие бытовые чистящие средства могут испортить сетку для душа, но использование лимонов поможет удалить плесень, не повреждая поверхность.

Если вам не нравится запах лимона, вы можете использовать белый уксус. Он также отлично очищает белые стены от плесени. Нанесение столовой ложки жидкости для мытья посуды на абразивную губку и очистка от плесени из водостока может уберечь от плесени - затем промойте горячей водой, чтобы удалить все остатки.

"Унитаз можно легко удалить, посыпав щеткой для унитаза содовой и сильно почистив ее. Обязательно осмотрите унитаз, чтобы удалить все признаки плесени и предотвратить распространение", - подчеркнула специалист.

От плесени на подоконнике может помочь использование масла чайного дерева. Стоит нанести его на ватный диск и протереть карниз окна и само стекло. Необходимо оставить это на ночь, а затем протереть салфеткой из микрофибры.

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