Как избавится от грибка и плесени в ванной за ночь: это проще, чем выдумаете

Все, что вам нужно, можно приобрести в аптеке всего за копейки.

https://glavred.info/lifehack/kak-izbavitsya-ot-gribka-i-pleseni-v-vannoy-za-noch-eto-proshche-chem-vydumaete-10539422.html Ссылка скопирована

Как избавится от грибка и плесени в ванной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Грибок и плесень в ванной комнате — настоящая беда, которая не только портит внешний вид, но и создает опасность для здоровья. К счастью, существует простой и бюджетный способ избавления от этой неприятной проблемы.

Кстати, ранее мы рассказывали, как избавиться от плесени на кухне и в ванной: скажите ей "прощай" навсегда.

Как избавится от грибка и плесени в ванной?

Прежде всего приготовьте раствор - смешайте нашатырный спирт и воду в равных пропорциях. Этот ингредиент является эффективным антисептиком и обладает прекрасными антимикробными свойствами.

видео дня

С помощью пульверизатора распылите получившийся раствор на поверхности с грибком и плесенью в вашей ванной комнате.

Возьмите губку или ненужную зубную щетку и немного потрите обработанные участки. Это поможет улучшить проникновение раствора и ускорить процесс очистки.

Позвольте раствору действовать на поверхности ванной комнаты в течение ночи. Это даст ему возможность полностью уничтожить грибок и плесень.

На следующее утро просто смойте обработанные поверхности ванной комнаты водой из крана.

Применяя этот доступный и простой метод регулярно, вы сможете поддерживать идеальную чистоту в вашей ванной комнате и избежать нежелательного гостя в виде грибка и плесени.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.