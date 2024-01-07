Как избавиться от плесени на кухне и в ванной: скажите ей "прощай" навсегда

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете долго наслаждаться чистотой и свежестью в вашем доме.

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Как избавиться от плесени / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Плесень – это не только неприятное зрелище, но и потенциальная угроза для вашего жилища. Однако, соблюдая несколько простых правил, вы сможете эффективно избавиться от плесени как на кухне, так и в ванной комнате.

Как избавиться от плесени на кухне?

Чтобы сохранить ваш гарнитур и другие элементы кухни в целости, регулярно протирайте их уксусом. Также важно своевременно избавляться от испорченных овощей и продуктов в холодильнике, чтобы предотвратить развитие плесени.

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При появлении плесени в деревянной хлебнице опробуйте раствор уксусной эссенции и воды. Если проблема сохраняется, воспользуйтесь специальными средствами или замените аксессуар.

Как избавиться от плесени в ванной?

Контролируйте уровень влажности, протирайте пол после купания, убирайте жидкость вокруг раковины. Регулярная вентиляция или использование вентиляции помогут предотвратить образование плесени. Для стиральной машины рекомендуется ее оставлять открытой после использования.

В ванной помогут специальные средства или хлорсодержащие составы. Используйте их, добавляя небольшое количество в воду, чтобы предотвратить появление плесени.

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