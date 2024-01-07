Как избавиться от плесени на кухне и в ванной: скажите ей "прощай" навсегда

Плесень – это не только неприятное зрелище, но и потенциальная угроза для вашего жилища. Однако, соблюдая несколько простых правил, вы сможете эффективно избавиться от плесени как на кухне, так и в ванной комнате.
Как избавиться от плесени на кухне?
Чтобы сохранить ваш гарнитур и другие элементы кухни в целости, регулярно протирайте их уксусом. Также важно своевременно избавляться от испорченных овощей и продуктов в холодильнике, чтобы предотвратить развитие плесени.
При появлении плесени в деревянной хлебнице опробуйте раствор уксусной эссенции и воды. Если проблема сохраняется, воспользуйтесь специальными средствами или замените аксессуар.
Как избавиться от плесени в ванной?
Контролируйте уровень влажности, протирайте пол после купания, убирайте жидкость вокруг раковины. Регулярная вентиляция или использование вентиляции помогут предотвратить образование плесени. Для стиральной машины рекомендуется ее оставлять открытой после использования.
В ванной помогут специальные средства или хлорсодержащие составы. Используйте их, добавляя небольшое количество в воду, чтобы предотвратить появление плесени.
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