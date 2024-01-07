Вы даже не подозревали: эксперт назвала 4 признака того, что у вас в доме плесень

Эксперт по уборке поделился местами и вещами, на которые следует обратить особое внимание, чтобы помочь домохозяйствам предотвратить распространение плесени.

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4 признака того, что у вас в доме плесень - как избавится от плесени / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Эксперт по уборке поделился четырьмя признаками плесени, которые нельзя игнорировать, если они появились в вашем доме.

Плесень процветает во влажной среде и может расти во всех помещениях вашего дома, причем чаще всего ее можно заметить. Однако иногда она может развиваться в тех местах, где вы не сразу заметите ее появление. Чтобы помочь домохозяйствам предотвратить распространение плесени по всему дому, один из экспертов по уборке поделился местами и вещами, на которые следует обратить особое внимание, пишет Mirror.

Даниэль Волльманн, зарегистрированный холистический диетолог, обратилась в своем Instagram поделитесь четырьмя коварными способами, которыми плесень может скрываться в вашем доме, и что вы должны делать, чтобы бороться с ней.

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Сливной бачок унитаза

Возможно, это не первое место, которое вы подумаете проверить, но ваш унитаз - как в чаше, так и в бачке - может скрывать плесень. По словам Даниэль, если плесень задерживается в бачке и чаше, это может быть признаком более серьезной проблемы, и вполне возможно, что она растет где-то еще в вашем доме.

Если вы обнаружили здесь плесень, вы должны сначала очистить ее с помощью отбеливателя или антибактериального спрея. После этого следует понаблюдать за плесенью в течение следующих нескольких дней, и если она снова появится, это может означать, что необходимо решить более серьезную проблему.

Смотрите видео о том, какие признаки указывают на наличие плесени в вашем доме:

Пузыри на краске

Рост плесени влияет на то, насколько хорошо краска держится на поверхности, поэтому, если на вашей стене есть плесень, со временем краска может начать пузыриться из-за ее неспособности соединиться с материалом под ней. Даниэль отметила, что, конечно, краска со временем может отслаиваться, но если вы заметили пятна волдырей, особенно в таких местах, как душ или раковина, это может быть связано с плесенью.

Если вы обнаружили это у себя дома, сначала нужно высушить эту область. Вы можете сделать это с помощью полотенец, вентиляторов, осушителей и многого другого. К сожалению, вам нужно будет исследовать дальше и посмотреть, вызвано ли это внешним фактором, например, душем, или внутренним, например, протеканием труб.

Шелушение/отслаивание краски

Еще один признак коварного роста плесени - шелушение или отслаивание краски. Хотя это не всегда так, отслаивание краски на гипсокартоне также может указывать на проблему с плесенью. По мере того, как плесень продолжает расти, она в конечном итоге прорвется сквозь краску, что приведет к ее отслаиванию и растрескиванию.

Чаще всего люди делают, когда краска трескается и отслаивается, - просто закрашивают ее. Однако это не решит основную проблему, и краска только начнет трескаться в какой-то момент в будущем. Опять же, вам нужно будет исследовать и найти причину, чтобы избежать повторения цикла отслаивания краски.

Зазоры между плинтусами

Даниэль объяснила своим последователям, что если их плинтус отходит от стены, это может быть связано с плесенью. Длительное воздействие плесени и избытка влаги может привести к скручиванию и деформации плинтусов. Даниэль объяснила, что древесина часто нагревается при наличии плесени, поэтому раз в месяц рекомендуется проверять плинтусы в каждой комнате, в том числе за мебелью. Опять же, это можно очистить с помощью отбеливателя, антибактериального спрея или белого уксуса, и опять же, вам нужно будет выяснить, есть ли более глубокая проблема в вашем доме.

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