Универсальные советы: как в домашних условиях удалить жирные пятна

Как вывести старое жирное пятно с цветной одежды - узнайте в материале Главреда.

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Как вывести жирное пятно / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Как убрать въевшиеся жирные пятна быстро и эффективно - Главред собрал полезные советы. Часто пятна на одежде приносят проблемы, ведь вывести их бывает очень трудно и занимает много времени. Однако, стоит знать, что необходимо сразу загрязненную одежду замочить и начать стирать, чтобы не запускать разрушительные процессы ткани.

Как убрать с одежды Пятна от масла

Труднее всего убрать жирные пятна от масла, поэтому сохраните полезные советы в борьбе с ними:

Горчичный порошок нужно развести с водой. Должна образоваться консистенция кашицы - нужно нанести это на жирное пятно от масла, чтобы оно засохло. Засохшую смесь необходимо протереть и отправить одежду в стиральную машину.

Интересный лайфхак с тальком поможет убрать жирные пятна. Необходимо положить на гладильную доску бумагу, а сверху одежду с пятном от масла. На пятно нужно насыпать тальк, а затем сверху положить еще один лист бумаги и погладить. Таким образом, жир просто "отойдет" от одежды, остается постирать его и все.

Известно, что оливковое масло удаляется с вещей тяжелее. Однако, выход есть-стоит осторожно применить ацетон. Он поможет убрать даже застарелые пятна жира. Необходимо осторожно намочить края пятна водой, а на само пятно нанести ацетон. В конце надо погладить через бумагу теплым утюгом.

Как удалить жирное пятно солью, уксусом и крахмалом

В народе часто применяют соль для различных проблем. Она также поможет действенно убрать пятно жира на одежде, особенно из хлопка. Стоит хорошо посыпать солью на место пятна, а затем, через 15-20 минут, нужно потереть пятно щеткой и помыть одежду в теплой воде.

Также можно смешать уксус с водой, чтобы действенно вывести пятно. Нужно смешать уксус и воду в пропорции 1:1 и замочить пятно в этом растворе на 15 минут, а затем постирать одежду.

Крахмал нужно растворить в воде, нагреть и замочить в этой жидкости одежду с застарелым пятном на 10 минут. После этого стоит постирать одежду.

Хозяйственное мыло всегда помогает удалить свежие и старые пятна жира. Необходимо намочить кусок мыла в воде и нанести его на пятно. Стоит оставить это на 12 часов, а после того, как средство впитается в ткань, ее необходимо прополоскать в теплой воде, или постирать.

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