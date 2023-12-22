Налет исчезнет за минуты: женщина рассказала, как избавиться от пятен чая на чашке

Пятна от черного чая трудно удалить, но, к счастью, есть раствор, который быстро очистит ваши чашки.

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Как избавиться от пятен от чая на чашке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube, pixabay

Нет ничего лучше, чем чашка чая для начала дня, но это может расстраивать, если ваша любимая чашка покрыта пятнами, которые, кажется, невозможно удалить.

Причиной появления уродливых коричневых пятен на чашках являются танины-химические соединения, содержащиеся в чае, кофе и других горячих напитках. Танины безвредны, но избавиться от них может быть невероятно сложно, если они успели закрасить чашку надолго, пишет Express.

К счастью, есть простой способ удалить пятна танина без необходимости тратить много времени на стирание, говорит Венди Грэм, эксперт по устойчивому развитию и автор книги о домашней уборке.

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На своем сайте Венди написала: "Я очень люблю чашку чая и обнаружила, что независимо от того, насколько хорошо - и как часто - вы моете чашки и чашки, на них часто остаются пятна танина. К счастью, за эти годы я нашла лучшие способы удаления пятен от чая из чашек - дешево, естественно и легко, всего за 30 минут".

Как удалить сложные пятна с чашек и кружек

Секрет быстрого удаления коричневых пятен с чайных чашек и кофейных кружек заключается в обычной соде.

Венди пишет: "Просто добавьте одну чайную ложку соды в чашку, а затем наполните чашку или кружку кипяченой водой прямо из чайника. Перемешайте, чтобы растворить кристаллы соды, и оставьте раствор в чашке не менее получаса".

Через 30 минут просто вылейте чистящий раствор из чашки и вымойте его, как обычно, в раковине, используя горячую воду и средство для мытья посуды.

Использование щетки или губки для мытья чашки поможет полностью избавиться от пятен, но если у вас есть особенно стойкие пятна, вы можете попробовать замочить чашку на более длительное время, если это необходимо.

Венди написала: "это настолько простой и нетоксичный способ удаления пятен, что я не рекомендую никаких других методов. Ничто другое, что я нашел, не так эффективно, как сода".

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