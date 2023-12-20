Забудьте об усталости утром: врач рассказала, как просыпаться бодрым

Главред выяснил, как просыпаться бодрым и выспавшимся утром.

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Как избавиться от усталости утром - врач рассказала, как просыпаться бодрым / Коллаж Главред, фото: pexels

Здоровый сон залог неиссякаемой энергии в течение нового дня. Однако многие либо не могут вовремя заснуть, а потом едва просыпаются утром, либо просто не учитывают элементарные потребности организма правильно засыпать и правильно просыпаться.

Почему трудно проснуться утром?

Недостаток сна: если вы не спали достаточно времени или ваш сон был нарушен, это может привести к трудности пробуждения.

Неорганизованный режим сна: неправильный режим сна, например, непостоянный график сна или нерегулярность вставания, может нарушать естественные циклы сна и бодрости.

Стресс или беспокойство: стресс или беспокойство могут повлиять на качество сна и затруднить пробуждение.

Нарушение циркадного ритма: воздействие искусственного света от экранов устройств, работа в ночное время или переезд в другой часовой пояс могут нарушить ваш циркадный ритм и затруднить пробуждение.

Проблемы со здоровьем: некоторые заболевания, такие как апноэ во сне, депрессия или другие нарушения сна, могут влиять на качество сна и затруднять пробуждение.

Для облегчения пробуждения раной порой рекомендуется ответственный подход к здоровью сна, включая создание комфортных условий для сна, регулярный режим сна и избегание стрессовых ситуаций перед сном.

Семейный врач Стейси Сэмпсон для издания Healthline рассказала, каких правил нужно придерживаться для того, чтобы проснуться бодрым и полным сил утром.

Что нужно сделать, чтобы просыпаться бодрым?

Регулярный сон: попробуйте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, в том числе и по выходным. Регулярный режим сна помогает поддерживать циркадный ритм организма, что влияет на качество сна и общее состояние.

Сбалансированная диета: ешьте здоровую пищу, богатую белками, углеводами, жирами, витаминами и минералами. Избегайте тяжелой еды перед сном, но не ложитесь голодным.

Физическая активность: регулярные упражнения могут помочь улучшить качество сна и повысить уровень энергии в течение дня. Однако выполняйте их не позднее чем за 2-3 часа до сна.

Избегание стресса: стресс может повлиять на качество сна и общее состояние организма. Используйте методы управления стрессом, такие как медитация, йога или глубокое дыхание, чтобы снизить уровень стресса.

Вода и влага: важно пить достаточно воды в течение дня, чтобы тело не высохло, что может привести к усталости и сонливости.

Оптимальная температура и освещение: создайте комфортные условия для сна, обеспечив тихую, темную и прохладную среду. Используйте затемняющие шторы, чтобы блокировать свет, который может мешать сну.

Отказ от кофе и алкоголя перед сном: кофе и алкоголь могут повлиять на качество сна и качество пробуждения. Отказ от них перед сном может улучшить ваш сон и общее состояние.

Канадский тренер по фитнесу Крейг Валентайн вывел формулу 10-3-2-1-0. Она поможет в полной мере отдохнуть ночью и проснуться полным сил.

"К идеальному сну, - считает Крейг, - надо готовиться заблаговременно".

Что означает формула 10-3-2-1-0, которое поможет просыпаться утром бодрым?

За десять часов до сна забудьте об энергетических напитках, острой пище, шоколаде и многом другом. Словом, ту пищу, которая возбуждает организм.

За три часа до сна дайте организму отдохнуть, а не тратить энергию на переваривание ужина.

За два часа до сна - не работайте, даже не думайте о работе. Для этого есть следующий день.

За час перед тем, как ложиться спать, отложите как можно дальше телефоны, планшеты и завершайте общение в соцсетях.

Ноль - именно столько раз вы будете нажимать кнопку повтора на будильнике утром.

Смотрите видео о том, как просыпаться утром бодрым:

Если вы не замечаете улучшения после использования этих советов и вам трудно просыпаться утром, вам может быть полезно обратиться к сомнологу — это врач, специализирующийся на расстройствах сна. Он проведет диагностику вашего состояния и порекомендует подходящую терапию.

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