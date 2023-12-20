Проверьте себя: какие признаки того, что вам пора сменить работу

Главред выяснил, какие признаки могут свидетельствовать о том, что вам пора сменить ваше место работы.

https://glavred.info/life/proverte-sebya-kakie-priznaki-togo-chto-vam-pora-smenit-rabotu-10526636.html Ссылка скопирована

Как понять, что вам пора сменить работу - рекрутер назвала основные признаки / коллаж Главред, фото: pexels

Психологи рекомендуют рассматривать возможность смены работы каждые 5-7 лет. По их словам, это поможет избежать застоя, будет способствовать органическому развитию в вашей сфере и карьерному росту. Однако существуют ситуации, когда смена места работы может быть нужной раньше, чем через 5 лет. Рекрутер Юлия Чернобай в своем видео в YouTube рассказала об основных признаках того, что вам нужно сменить работу.

Первый фактор - конфликты в команде (абьюз)

По словам специалиста, если руководитель организации или структуры в которой вы работаете использует по отношению к вам ругань, крики и оскорбления - это уже свидетельствует о каких-то психологических недостатках или некомпетентности руководителя на этом месте.

"Если по отношению к вам в коллективе такое поведение это уже такой большой маячок, что надо что-то менять. Почему? Потому что по капельке, по капельке. Это влияет на ваше мировоззрение, на ваше восприятие себя и на вашу саму ценность", - подчеркивает Юлия Чернобай

Второй признак - вам не хочется идти на работу

Рекрутер объясняет, что когда вы просыпаетесь, у вас больше нет энергии - это признак того, что вам нужно что-то изменить в своей жизни.

"Вот вам не хочется идти на работу. И это не просто какое-то одноразовое явление, а оно продолжается в течение определенного периода времени. Бывает в этом факторе дело не только в работе, а вообще в направлении деятельности. Чем вы занимаетесь? Возможно, вам надо немного вглубь себя заглянуть и понять, что именно вам нужно", - говорит специалист.

Третий фактор - неприязнь к вашим коллегам

Вам нужно сменить работу, если у вас стойкая неприязнь к коллегам.

"Когда вы считаете, что один здесь или один вы работаете, все тянете на себе, когда вы считаете их неразумными, непрофессиональными, когда с их стороны идет к вам какое-то неважное поведение", - указывает специалист по поиску работы.

Четвертый фактор - отсутствие развития

Рекрутер указывает на то, что если вы не видите, как могут измениться ваши обязанности, ваша зарплата и как это может глобально вас направить к той цели, к той точке, где вы хотите оказаться вообще в своей жизни, то нужно менять место труда.

Смотрите видео о том, как понять, что вам пора менять работу:

Юлия Чернобай заключает, что каждый из этих пунктов достаточно глубок. Даже если у вас совпали один из приведенных выше признаков или все сразу, нужно тщательно проанализировать полученный результат.

"Откуда это возникло, в какой момент на что-то пошло не так. Когда и почему вы позволили перейти свои личные границы, или в какой момент вы стали презирать и не уважать своих коллег? В какой момент вы потеряли ту цель, к которой вы стремились", - указывает специалист.

Она подчеркивает, что после этого ты нужен конкретный план действий. То есть для того, чтобы что-то менять, вам надо посмотреть на свою начальную точку. Нужно прийти к выводу о том, что вы сейчас имеете и что вам нужно либо для новой работы, либо для нового направления вашей деятельности.

"Для того, чтобы сменить работу, вам детально продумать план и этапы вашего развития для достижения поставленной цели", - резюмировала рекрутер Юлия Чернобай.

У каждого человека могут быть свои собственные причины для смены работы. Важно прислушиваться к своим внутренним чувствам и анализировать, как ваша текущая работа влияет на вашу жизнь и счастье.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.