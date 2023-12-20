Как есть все подряд без тяжести в животе: эксперт по здоровью раскрыл секрет

Когда праздничный сезон в самом разгаре, а меню изобилует разнообразными блюдами, следуя этим советам, вы сможете побаловать себя без тяжести в животе.

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Как есть все без тяжести в животе - эксперт рассказал, как не переедать на праздники / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Рождество и Новый год - сезон, когда часто теряется всякий ум, а особенно, когда речь идет о чрезмерном употребление праздничной еды и напитков.

Вальтер Джерджа, директор по оздоровлению и соучредитель приложения для фитнес-тренеров на основе искусственного интеллекта Zing Coach, поделился советами о том, как насладиться сезоном, который может быть вдвойне приятнее для вашего благополучия, а также для вашей талии, пишет Mirror.

Не пропускайте завтрак

"Нет лучшего способа начать день, чем сбалансированный завтрак. Вам нужна смесь белков, клетчатки и полезных жиров: греческий йогурт, ягоды и немного орехов, чтобы ускорить метаболизм, отрегулировать уровень сахара в крови и дать вам энергию, чтобы прожить день, не прибегая к вредным продуктам. Яйца также являются отличным выбором, потому что они богаты белком и не содержат сахара", - говорит Вальтер.

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Нужно больше употреблять жидкости

"Мы часто ошибочно принимаем обезвоживание за голод и начинаем перекусывать, когда все, что нам нужно, это немного воды. Носите с собой бутылку, и всякий раз, когда вам захочется перекусить печеньем, попробуйте сначала выпить холодной воды. В конце концов, вы можете быть голодны, но нет ничего плохого в том, чтобы избежать обезвоживания. Помните, что алкоголь или сладкие газированные напитки не утоляют жажду и содержат много жидких калорий. Вы будете набирать вес и даже не сможете наслаждаться любимыми сладкими закусками. Если вы хотите немного вкуса или шипучки в праздничные дни, лучше отдать предпочтение газировке или травяному чаю", - рассказывает Вальтер.

Откажитесь от углеводов

Эксперт рекомендует исключить из рождественского меню рафинированные углеводы - белый хлеб, пирожные и печенье, и отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам - черному хлебу и кукурузе.

Сначала ешьте овощи

Чтобы избежать переедания за обеденным столом, сначала ешьте овощи. Клетчатка замедлит усвоение сахара, что означает более стабильный уровень сахара в крови и меньшее количество инсулина, который может привести к увеличению веса, в вашем организме.

"Овощи должны быть первым блюдом на вашей тарелке, - советует Вальтер.

Делайте физические упражнения

"Запланируйте семейную прогулку, покатайтесь на коньках или организуйте игру со своими близкими. Это не будет похоже на упражнения, но все равно сжигает калории и поднимает настроение".

Важность сна

"Это напряженное время года, но вам нужно выспаться. Плохой сон нарушает выработку гормонов голода. Если вы хотите поддерживать гормональный фон и сдерживать свои желания, вам нужно спать около 7-9 часов каждую ночь", - говорит Вальтер.

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