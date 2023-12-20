УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как есть все подряд без тяжести в животе: эксперт по здоровью раскрыл секрет

Юрий Берендий
20 декабря 2023, 17:58
Когда праздничный сезон в самом разгаре, а меню изобилует разнообразными блюдами, следуя этим советам, вы сможете побаловать себя без тяжести в животе.
Как есть все подряд без тяжести в животе: эксперт по здоровью раскрыл секрет
Как есть все без тяжести в животе - эксперт рассказал, как не переедать на праздники / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Рождество и Новый год - сезон, когда часто теряется всякий ум, а особенно, когда речь идет о чрезмерном употребление праздничной еды и напитков.

Вальтер Джерджа, директор по оздоровлению и соучредитель приложения для фитнес-тренеров на основе искусственного интеллекта Zing Coach, поделился советами о том, как насладиться сезоном, который может быть вдвойне приятнее для вашего благополучия, а также для вашей талии, пишет Mirror.

Не пропускайте завтрак

"Нет лучшего способа начать день, чем сбалансированный завтрак. Вам нужна смесь белков, клетчатки и полезных жиров: греческий йогурт, ягоды и немного орехов, чтобы ускорить метаболизм, отрегулировать уровень сахара в крови и дать вам энергию, чтобы прожить день, не прибегая к вредным продуктам. Яйца также являются отличным выбором, потому что они богаты белком и не содержат сахара", - говорит Вальтер.

видео дня

Нужно больше употреблять жидкости

"Мы часто ошибочно принимаем обезвоживание за голод и начинаем перекусывать, когда все, что нам нужно, это немного воды. Носите с собой бутылку, и всякий раз, когда вам захочется перекусить печеньем, попробуйте сначала выпить холодной воды. В конце концов, вы можете быть голодны, но нет ничего плохого в том, чтобы избежать обезвоживания. Помните, что алкоголь или сладкие газированные напитки не утоляют жажду и содержат много жидких калорий. Вы будете набирать вес и даже не сможете наслаждаться любимыми сладкими закусками. Если вы хотите немного вкуса или шипучки в праздничные дни, лучше отдать предпочтение газировке или травяному чаю", - рассказывает Вальтер.

Откажитесь от углеводов

Эксперт рекомендует исключить из рождественского меню рафинированные углеводы - белый хлеб, пирожные и печенье, и отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам - черному хлебу и кукурузе.

Сначала ешьте овощи

Чтобы избежать переедания за обеденным столом, сначала ешьте овощи. Клетчатка замедлит усвоение сахара, что означает более стабильный уровень сахара в крови и меньшее количество инсулина, который может привести к увеличению веса, в вашем организме.

"Овощи должны быть первым блюдом на вашей тарелке, - советует Вальтер.

Делайте физические упражнения

"Запланируйте семейную прогулку, покатайтесь на коньках или организуйте игру со своими близкими. Это не будет похоже на упражнения, но все равно сжигает калории и поднимает настроение".

Важность сна

"Это напряженное время года, но вам нужно выспаться. Плохой сон нарушает выработку гормонов голода. Если вы хотите поддерживать гормональный фон и сдерживать свои желания, вам нужно спать около 7-9 часов каждую ночь", - говорит Вальтер.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Новый год 2024
Реклама

Главное за день

Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

18:55 Синоптик
США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

17:26 Украина
Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

17:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:10

Народное единство: что случилось с украинцами

19:07

Как отстирать полотенца от въевшейся грязи: очень легкий, но рабочий способ

19:03

Лунный календарь 21 декабря 2023: почему в этот день нельзя вступать в конфликты

18:59

Ни в коем случае не стирайте: что можно и нельзя делать в понедельник

18:56

Забудьте об усталости утром: врач рассказала, как просыпаться бодрымВидео

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
18:55

Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

18:53

Как сохранить фасоль надолго: удивительные советы, которые продлят срок хранения в несколько раз

18:52

"Нужно больше людей": эксперт назвал самую большую проблему ВСУ на данный момент

18:41

Что лучше не делать на Новый год, чтобы не навлечь беды и привлечь деньги

Реклама
18:11

"Думала, что не выживу": Мадонна находилась двое суток в коме

18:00

Пятна на нержавейке исчезнут на глазах: что используют опытные хозяйки

17:58

Как есть все подряд без тяжести в животе: эксперт по здоровью раскрыл секрет

17:48

Как определить настоящая красная икра или нет: вас не обманят

17:32

Около 6 тысяч мужчин каждый день покидают Украину: кто они, почему и куда едут

17:26

США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

17:23

Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

17:20

Проверьте себя: какие признаки того, что вам пора сменить работу

17:16

"Будут насиловать и убивать": "азовец" рассказал, что ждет Украину в случае капитуляции

16:48

Как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре": Авраменко назвал интересное выражениеВидео

16:45

Реформа в вузах: замминистра рассказал, что хотят сделать с бесплатным обучением

Реклама
16:37

Почему 21 декабря нельзя никому желать здоровье: появятся серьезные проблемы

16:31

Приходится "обивать пороги": почему украинским военным не дают статус УБД

16:28

Пощечина Путину от Запада: США перебросят свои войска к границам с Россией – Bild

16:25

Жители Херсонщины без помощи: россияне полностью уничтожили склад Красного Креста

16:25

Дипломат "поставил на место" россиянку в ООН: та несла чушь о "репрессиях" в Украине

16:06

Премьера ситкома "Якщо чесно": Дарья Петрожицкая и Игорь Ласточкин влюбилисьВидео

16:05

Оптическая иллюзия для самых умных: только люди с высоким IQ найдут тюленя

15:48

Украину накроют мокрый снег и дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

15:43

"Психи реально": безумный клоун-путинист Охлобыстин "поймал" пулю

15:35

Это может погубить питомца: ветеринар предупреждает об неочевидной праздничной опасности, способной погубить собаку

15:35

Россияне активизировались на еще одном направлении: бросают в бой всю имеющуюся технику

15:34

В Крыму ракеты атаковали центр космической связи: есть раненые

15:25

"В ушах шкварчал раскаленный металл": военный чудом пережил удар ракеты

15:05

Оборона Украины и "прорыв России": в Британии оценили ситуацию и дали прогноз

14:53

Идеально на праздничный стол: девушка показала, как приготовить балык в духовке

14:35

Нужно найти 3 отличия за 17 секунд: загадочная картинка заставит задуматься

14:28

Куда обращаться и что делать украинцам, чтобы не потерять пенсию

14:15

ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

14:13

Вы бы не догадались: мужчина показал лайфхак, как сделать обувь нескользкой

14:00

Любовный гороскоп на 2024 год: какие знаки в новом году ждёт счастье в личной жизниЭксклюзив

Реклама
13:47

Горбунов показал как шаловливо играет со своими сыновьями от Осадчей

13:43

Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить" – ОгрызкоВидео

13:41

Как должна выглядеть женщина в 40 лет: дизайнер рассказал, как не превратиться в "бабушку"

13:33

У Путина есть план, войска РФ пытаются перехватить инициативу в двух областях – AP

13:11

Что нельзя делать перед зеркалом: эти несложные советы помогут каждому

12:58

Чем смазать лопату, чтобы к ней не прилипал снег: 5 средств, которые упростят вашу жизнь

12:52

Вне закона и поскорее: сколько украинцев жаждут наказания коррупционеров

12:39

Помощь Украине более $60 млрд: Огрызко сделал прогноз и сказал, что нужно для победыВидео

12:23

Во время эфира "Рождество. Ты не один" будут собирать средства на поддержку детей "Школы супергероев"

12:20

Зарплаты украинцев вырастут до 30 тысяч грн: Кабмин назвал сроки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять