Что обязательно должно быть на рождественском столе: как привлечь счастье и достаток

Что надо готовить на ужин перед Рождеством, чтобы следующий год принес успех и благополучие в дом. В народе считают, что хозяйка должна приготовить 12 блюд в Святой ужин, ведь каждое блюдо имеет свой символ.
Хозяйка в своем Youtube-канале рассказала о традициях празднования Рождества и приготовления особых блюд в Сочельник. Она показала, какие блюда готовить рекомендовано, а какие не стоит.
Какие блюда нужно приготовить на Рождество
- Главное блюдо Сочельника - кутья. В народе считают, что это символ бесконечной жизни, благосостояния и достатка. Если вы добавите мед в кути, это будет означать склонность к христианской вере и ее благословению. К кутье обязательно добавлять мак, ведь он символизирует кровь невинных.
- Важно также не забыть об узваре, ведь он означает новую жизнь, которую Бог подарил человеку. Традиционно его готовят из сухофруктов и воды.
- На Святой Вечер стоит готовить борщ, однако он должен быть постным. Он должен готовиться только из овощей и из заранее заквашенной свеклы.
- Капустник. Также часто украинцы готовят на Сочельник капустняк. Хозяйки готовят его из квашеной капусты. В народе это блюдо символизирует простоту и прочность и единство к Иисусу Христу.
- Обязательно на столе должен быть хлеб, или калач, ведь это одновременно символ смерти и воскресения.
- Одним из главных блюд на столе должна быть рыба. Считается, что три переплетенные рыбины или рыбина с тремя головами являются символом Святой Троицы.
- Христиане также ставят на стол горох или бобы. Это символизирует возрождение воссоединения всей семьи.
- Вместо традиционных голубцов с мясом, стоит приготовить их с пшеном. Голубцы идут от слова "голубь", а это является символом Святого Духа. Известно, что в мире эта птица означает мир.
- Стоит не забывать поставить на стол блюда из грибов. Они можуь быть жареные или консервированные. Считается, что они означают две природы Иисуса: земную и Божественную.
- Вкуснейшим лакомством обязательно должны быть на столе пышки. Люди верят и считают, что это является символом святых, которые уверовали в Иисуса. Также это символ счастья и достатка.
- Вкусные украинские вареники являются символом щедрости и достатка. Считают, если на столе будут вареники, то человек будет жить на Земле, "как вареник в масле".
- Каша обязательно должна быть на столе на Святой вечер. Вкусная и душистая каша символизирует продолжение рода, урожай на земле.
Что кладут под скатерть на Сочельник
Издавна люди верили в магические обряды, которые стоит делать в Сочельник. Необходимо положить под скатерть на четыре угла стола по головке чеснока. Такой метод отгонит всю злую силу. На праздничный стол стоит ставить свечу, ведь это означает веру и принадлежность к Богу. Также свеча является проводником человека от Крещения до смерти.
Смотрите видео о том, какие блюда нужно готовить на Сочельник:
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