В Украине изменили дату Рождества и еще двух праздников: Рада приняла решение

Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2023 года, сообщил Алексей Гончаренко.

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Рождество в Украине будут отмечать 25 декабря / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, Скриншот

Верховная Рада приняла решение о том, что Рождество в Украине будет отмечаться 25 декабря – по Григорианскому календарю.

Народные избранники одобрили соответствующий законопроект. За него отдал свой голоса 241 депутат. Об этом нардеп сообщил в своем Telegram.

"Рада только что проголосовала соответствующий законопроект", — отметил Гончаренко.

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Кроме того, Рада также перенесла даты празднования Дня Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля, а также Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября.

Гончаренко добавил, что нововведения начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Новость обновляется.