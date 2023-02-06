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Рождество перенесут: украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь

6 февраля 2023, 19:35
Однако "недвижимые праздники", которые имеют конкретную дату, будут отмечать по новому календарю, начиная с 1 сентября 2023 года.
церковь
Церковний календарь / ua.depositphotos.com

Украинская греко-католическая церковь переходит с 1 сентября 2023 года на новый календарь. Как сообщает пресс-служба УГКЦ, некоторые приходы могут пользоваться юлианским календарем до 2025 года.

"Принимая во внимание многочисленные просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей Церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине, а также в связи с душепастырскими рациями принято: УГКЦ в Украине перейти с 1 сентября по новому стилю 2023 года Божьего на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии. Для тех приходов или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего ", – говорится в сообщении.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав объяснил, что Пасха и связанные с ней праздники будут праздновать так же, как и сейчас.

Однако "недвижимые праздники", которые имеют конкретную дату, будут отмечать по новому календарю, начиная с 1 сентября 2023 года.

То есть, Рождество в 2023 году УГКЦ будет праздновать 25 декабря, а не 7 января 2024 года.

"Церковный календарь имеет два цикла или два вида праздников, которые мы празднуем. Одни из них мы празднуем по солнечному календарю. И это так называемые неподвижные праздники – праздники, которые каждый год выпадают на одну и ту же дату. А есть другая группа праздников, которые мы празднуем по лунному календарю, это так называемая "Пасхалия", то есть праздники, которые связаны с праздником Пасхи. И это "подвижные праздники", - подчеркнул Святослав.

Требование к УПЦ МП изменить название

Напомним, 27 декабря КСУ признал конституционным закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить свое название, чтобы из него было понятно о принадлежности к России.

Закон №5309 был принят в 2018 году. В нем предполагается, что религиозная организация, центр управления которой расположен в стране, признанной агрессором, должен указывать это в своем названии.

В самой УПЦ МП уже отреагировали на решение Конституционного суда и заявили, якобы упомянутый закон "не заставляет их вносить изменения в свое название", и что в самом законе "отсутствует упоминание об УПЦ МП".

Напомним, срок аренды Украинской православной церковью Московского патриархата храмов Киево-Печерской Лавры истекает 31 декабря 2022 года. На это во время воскресной службы пожаловаться митрополит Павел (Лебедь), который является "наместником" Лавры от УПЦ МП. По его словам, якобы представители власти "делают козни Святой Церкви". При этом Московский церковник обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оставить Лавру в распоряжении УПЦ МП.

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