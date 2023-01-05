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Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули стране - министр культуры

5 января 2023, 14:40
Комиссия по передаче Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры обратно государству закончила работать, говорит министр культуры.
Успенский собор, Ткаченко
Успенский собор Киево-Печерской Лавры и Александр Ткаченко / коллаж фото УНИАН

Чиновники из профильной комиссии по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от УПЦ МП к государству окончили работу. Об этом заявил в своем Telegram-канале руководитель Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Только что завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству. В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, МКИП", − сказал он.

Чиновник говорит, что Комиссия начала свою работу 2 января 2023 года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю – государству.

Как говорит Ткаченко, по итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ.

"Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества. В государство по пользованию УПЦ вернулись Успенский собор и Трапезная церковь "Киево-Печерской Лавры", - подытожил чиновник.

Требование к УПЦ МП изменить название

Напомним, 27 декабря КСУ признал конституционным закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить свое название, чтобы из него было понятно о принадлежности к России.

Закон №5309 был принят в 2018 году. В нем предполагается, что религиозная организация, центр управления которой расположен в стране, признанной агрессором, должен указывать это в своем названии.

В самой УПЦ МП уже отреагировали на решение Конституционного суда и заявили, якобы упомянутый закон "не заставляет их вносить изменения в свое название", и что в самом законе "отсутствует упоминание об УПЦ МП".

Напомним, срок аренды Украинской православной церковью Московского патриархата храмов Киево-Печерской Лавры истекает 31 декабря 2022 года. На это во время воскресной службы пожаловаться митрополит Павел (Лебедь), который является "наместником" Лавры от УПЦ МП. По его словам, якобы представители власти "делают козни Святой Церкви". При этом Московский церковник обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оставить Лавру в распоряжении УПЦ МП.

Другие новости:

УПЦ МП Александр Ткаченко Киево-Печерская лавра
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