Грешил гордыней: наместник Киево-Печерской лавры сделал в соборе 'икону' с собой и начальством

Как говорят эксперты, изображение иерархов УПЦ МП с ликами Христа никак нельзя считать светской картиной с живыми и не канонизированными церковью людями.

Павел (Лебедь) / коллаж фото УНИАН

На здании Успенского собора Киево-Печерской Лавры наместник митрополит Павел (Лебедь), видимо, в пылу гордыни и самолюбования разместил икону с собственным изображением. Об этом сообщает портал "Большой Киев".

Рядом с ним изображено его начальство − руководитель УПЦ МП митрополит Онуфрий (Березовский) и покойный митрополит Владимир (Сабодан).

"Думаете почему он так убивается? А вот взгляните на фрагмент росписи на верхних хорах Успенского собора Может, там реализовано его "альтер-эго", – говорит священнослужитель ПЦУ Андрей Пономаренко.

Успенский собор был построен в XVII веке в модном тогда стиле украинского барокко – с мозаиками и фресковой росписью. Как говорят эксперты, скорее всего, Павел разрешения у киевлян и прочих православных украинских мирян на собственные правки в декорировании не просил.

Также отмечается, что на панагиях и на митрах (торжественное одеяние и головной убор соответственно – Главред) двух митрополитов есть изображение лика Христа. То есть, вышеуказанное изображение иерархов УПЦ МП никак нельзя считать светской картиной с живых и не канонизированных церковью людей. То есть художнику ставили задачу создать натуральные иконы трех святых.

К слову, как говорит бывший архидиакон Киево-Печерской лавры Александр (Бакай) – рисунок в Успенском соборе далеко не единственная "икона" с изображением Павла на территории КПЛ.

Требование к УПЦ МП изменить название

Напомним, 27 декабря КСУ признал конституционным закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить свое название, чтобы из него было понятно о принадлежности к России.

Закон №5309 был принят в 2018 году. В нем предполагается, что религиозная организация, центр управления которой расположен в стране, признанной агрессором, должен указывать это в своем названии.

В самой УПЦ МП уже отреагировали на решение Конституционного суда и заявили, якобы упомянутый закон "не заставляет их вносить изменения в свое название", и что в самом законе "отсутствует упоминание об УПЦ МП".

Напомним, срок аренды Украинской православной церковью Московского патриархата храмов Киево-Печерской Лавры истекает 31 декабря 2022 года. На это во время воскресной службы пожаловаться митрополит Павел (Лебедь), который является "наместником" Лавры от УПЦ МП. По его словам, якобы представители власти "делают козни Святой Церкви". При этом Московский церковник обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оставить Лавру в распоряжении УПЦ МП.

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