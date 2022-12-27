УПЦ МП попросили на выход из Лавры: митрополит Павел закатил истерику

Храмы Киево-Печерской Лавры могут передать в пользование Православной церкви Украины.

Намесник Лавры митрополит Павел / УНИАН

Срок аренды Украинской православной церкви Московского патриархата храмов Киево-Печерской Лавры истекает 31 декабря 2022 года.

На этом во время воскресной службы пожаловался митрополит Павел (Лебедь), который является "наместником" Лавры от УПЦ МП.

По его словам, якобы представители власти "делают козни святой церкви". При этом московский церковник обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оставить Лавру в распоряжении УПЦ МП.

"Сегодня директор музея известил нас о том, что мы можем служить в последний раз 31 декабря, а на следующий день мы не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов", — сказал митрополит в своем обращении.

По его словам, представители УПЦ (МП) не получили письменного уведомления о том, что их лишают возможности использовать вышеупомянутые соборы, хотя они должны были известить об этом за месяц.

Также Павел попросил, чтобы "люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить".

Как уточняет BBC Украина, в декабре 2022 года действительно заканчивается аренда УПЦ МП двух храмов Верхней лавры.

Отмечается, что существует вариант развития событий, когда после окончания аренды храмов туда не пустят представителей УПЦ МП.

В правительстве намекали, что их могли передать в пользование Православной церкви Украины.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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