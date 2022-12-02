Митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо / УНИАН

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря в Facebook.

"1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении.

Как отметил Заря, решение о создании в составе ПЦУ религиозной организации - мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра" было принято во время заседания Священного Синода еще в мае 2022 года. Тогда же Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Епифанию обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения - для монастырской деятельности.

"Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженнейший Митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо", - уточнил Евстратий Заря.

Кроме того, СНБО ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), который известен под прозвищем "Паша Мерседес". Также в список попал и бывший нардеп Вадим Новинский. Соответствующий документ обнародовано на сайте главы государства.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Ранее Главред сообщал, что Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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