Действуют во вред Украине: эксперт объяснил, почему запрет УПЦ МП нужен во время войны

Запрет УПЦ МП в условиях войны был бы логичным шагом - Александр Кочетков / Коллаж УНИАН

Пресечение деятельности УПЦ МП в Украине в условиях полномасштабной агрессии было бы абсолютно логичным и закономерным шагом. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Это - абсолютно логичный шаг. Дело в том, что у нас все идет по нарастающей - мы отрезаем то, что связывает нас с Россией. Вернее то, что помогает ей атаковать и оккупировать Украину. Это происходит не мгновенно, но постепенно обрезаются экономические, политические, духовные и прочие связи", - считает Кочетков.

По его словам, в последнее время все церкви Московского патриархата очень интегрировались с властью в Москве.

"Я это называю "кремлевским православием", которое уже давно не имеет ничего общего с духовной деятельностью. С одной стороны, идет идеологическая "накачка" верующих и превращение их в послушное стадо, а с другой - финансовая "кормушка" для обогащения руководства таких организаций... Убрать идеологический рупор, несомненно, нужно. Мало того, в той же УПЦ МП полно священников, которые совершенно искренне несут миссию продвижения "русского мира". Они в данном случае являются врагами Украины, и тут абсолютно не важно, заблуждаются они или действуют сознательно, потому как они действуют во вред Украине", - уточнил Кочетков.

Как сообщал Главред, в Верховную Раду подали законопроект, согласно которому в Украине хотят прекратить существование МП в Украине и разорвать с РПЦ договоры аренды Киево-Печерской Лавры.

"То, что в Лавре антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью, было понятно давно. В парламенте уже 8 месяцев блокируется создание ВСК по МП. Поэтому пришло время прекратить заигрывать с МП, потому что это никакая не церковь, а идеологическая организация продвижения "русского мира" Вместе с коллегами направили на правительство обращение с требованием немедленно разорвать аренду с МП, по которой Лавра используется кремлевскими агентами", – написала нардеп Ирина Геращенко.

Кроме того, 22 ноября работники Службы безопасности Украины совместно с полицией и Нацгвардией во вторник, 22 ноября, проводят обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Причину своего визита в Лавру спецслужбы объяснили противодействием подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

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