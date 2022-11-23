"Это никакая не церковь": в ВР собрались запретить деятельность МП на территории Украины

В ВР собрались запретить деятельность МП на территории Украины / УНИАН, СБУ

В Украине хотят прекратить существование МП в Украине и разорвать с РПЦ договоры аренды Киево-Печерской Лавры.

Соответственный законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, сообщила депутат Ирина Геращенко.

"То, что в Лавре антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью, было понятно давно. В парламенте уже 8 месяцев блокируется создание ВСК по МП. Поэтому пришло время прекратить заигрывать с МП, потому что это никакая не церковь, а идеологическая организация продвижения "русского мира" Вместе с коллегами направили на правительство обращение с требованием немедленно разорвать аренду с МП, по которой Лавра используется кремлевскими агентами", – написала Геращенко.

Предлагаемым законом предусматривается полное запрещение каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

"Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима. Деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса и украинского государства", – добавила Геращенко.

Напомним, во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел признал, что песню "Звон плывет, плывет над Россиею" пели в одном из храмов. Однако он сказал, что песня не является богослужебным пением. По словам Павла, на литургии молятся за Украину, украинские войска и поминают только предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Также Павел заявил, что отцу Захарии, который допустил песнопения, запретили служить литургии. Духовный собор Лавры должен разобрать эту ситуацию.

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