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Скандал на Хмельнитчине: священник МП срывал отпевание погибшего на фронте украинского героя

22 ноября 2022, 08:34

Семья погибшего героя отказалась от московского патриархата и для проведения обрядов пригласили батюшку из ПЦУ.

Цымбалюк
Священник МП срывал отпевание украинского защитника Сергея Цымбалюка / Vsim.ua

Скандал с отпеванием священнослужителями защитника Украины Сергея Цымбалюка, погибшего на фронте, произошел в селе Большая Березна в Хмельницкой области.

Поскольку семья погибшего героя отказалась от московского патриархата, для проведения обрядов в единственной церкви в селе, которая подчиняется МП, пригласили батюшку из ПЦУ, пишет Vsim.ua.

Однако настоятель храма московской церкви Игорь Бондарук согласился на это не сразу. Он отказался пускать в храм священника Православной церкви Украины.

Бондарук выдвинул условие, чтобы украинский священник не заходил к престолу в церкви. При этом батюшка из ПЦУ Андрей Моравский не мог его начать, потому что в храме были закрыты Царские ворота. Когда священника МП попросили открыть их, он отказывал, и после этого в церкви начался конфликт.

Неадекватные действия московского священника довели до слез мать погибшего украинского героя. Женщина встала на колени и сказала: "Я вас прошу, становлюсь на колени, отпойте моего ребенка!".

По словам Моравского, он не мог начать прощальную церемонию с закрытыми Царскими воротами в храме, потому что считается, что именно они символизируют вхождение души в рай. Кроме того, начиная богослужение, священник должен произносить слова с престола, а туда его не пускал настоятель московской церкви.

В конце концов, несмотря на отчаянное сопротивление представителя МП, родные и близкие простились с воином. Сергея Цымбалюка похоронили в его родном селе Большая Березна.

Андрей Моравский
Андрей Моравский / Vsim.ua

Добавим, что после вопиющего инцидента, спровоцированного московским церковником, сельчане решили провести собрание по переходу из УПЦ МП в ПЦУ.

Напомним, ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили на поле боя российского священника из Татарстана отца Анатолия (Григорьева).

Он принимал участие в боевых действиях в составе батальона наемников Алга из Татарстана, сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook.

Уточняется, что оккупант в рясе священника был настоятелем храма Богоявления Господня села Исаково Зеленодольского района Республики Татарстан.

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