Захватчик в рясе священника: ВСУ ликвидировали боевого попа-оккупанта из РФ

Отец Анатолий (Григорьев) принимал участие в боевых действиях в составе батальона наемников Алга из Татарстана.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили на поле боя российского священника из Татарстана отца Анатолия (Григорьева).
Он принимал участие в боевых действиях в составе батальона наемников Алга из Татарстана, сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook.
Уточняется, что рашист в рясе священника был настоятелем храма Богоявления Господня села Исаково Зеленодольского района Республики Татарстан.
Отметим, что судя по опубликованным фото, боевой поп Григорьев ранее также принимал участие в военных действиях.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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