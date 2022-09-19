Захватчик в рясе священника: ВСУ ликвидировали боевого попа-оккупанта из РФ

В Украине уничтожили боевого попа РФ / Facebook/irakli.komaxidze

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили на поле боя российского священника из Татарстана отца Анатолия (Григорьева).

Он принимал участие в боевых действиях в составе батальона наемников Алга из Татарстана, сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook.

Уточняется, что рашист в рясе священника был настоятелем храма Богоявления Господня села Исаково Зеленодольского района Республики Татарстан.

Отметим, что судя по опубликованным фото, боевой поп Григорьев ранее также принимал участие в военных действиях.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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