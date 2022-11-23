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Миллионы наличкой, граждане РФ и пророссийская литература: что нашли в Киево-Печерской Лавре

23 ноября 2022, 11:32

В Киево-Печерской Лавре нашли 2 миллиона гривен и наличные в долларах и рублях, сообщили в Службе безопасности Украины по итогам проведенного обыска.

Обыски в Киево-Печерской Лавре
Служба безопасности провела обыски в более 350 церковных сооружениях Киево-Печерской лавры и проверила 850 человек / СБУ

Во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской православной церкви (официально в УПЦ заявляют, что отказались от РПЦ и Московского патриархата) во время обысков Служба безопасности Украины нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, спецслужба провела обыски в более 350 церковных сооружениях и проверила 850 человек в Киеве и Ровенской области. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы с использованием, в том числе, полиграфа. Среди них оказались граждане Украины, РФ и других государств, которые находились на территории Лавры.

Во время проверки документов некоторые из них предоставили паспорта и военные билеты СССР. У других не было оригиналов документов, а только копии паспортов граждан Украины с признаками возможной подделки или повреждения.

Кроме того, на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины. В СБУ считают, что лицо может быть причастно к противоправной деятельности пророссийского информационного агентства Антван.

Обыски в Киево-Печерской лавре
Обыски в Киево-Печерской Лавре / СБУ
Обыски в Киево-Печерской лавре
Обыски в Киево-Печерской Лавре/ СБУ
Обыски в Киево-Печерской лавре
Обыски в Киево-Печерской Лавре / СБУ

Указывается, что гражданин – доверенное лицо российской компании "ANTVAN GROUP", российского гражданина Орлова А.В. Сам Орлов владел в Украине земельными участками и ресторанами. Имущество арестовано в рамках уголовного производства.

Также во время мероприятия по обыску СБУ обнаружила пророссийскую литературу, которую используют при обучении в семинарии и школах прихода. В том числе, и с целью пропаганды "русского мира".

Нашли деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

Обыски в Киево-Печерской лавре

Сотрудники Службы безопасности 22 ноября вместе с полицией и Нацгвардией начали обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

В СБУ заявили, что это связано с противодействием подрывной деятельности спецслужб РФ на территории Украины. В ведомстве утверждают, что не хотят, чтобы Лавру использовали как ячейку "русского мира".

Ранее, 12 ноября, священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в одном из храмов Киево-Печерской Лавры пели песню, которая прославляет страну-агрессора Россию. В частности, в песне звучали слова "Звон плывет, плывет над Россиею, Пробуждается Матушка – Русь".

В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" открыто уголовное производство.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел признал, что песню "Звон плывет, плывет над Россиею" пели в одном из храмов. Однако он сказал, что песня не является богослужебным пением. По словам Павла, на литургии молятся за Украину, украинские войска и поминают только предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Также Павел заявил, что отцу Захарии, который допустил песнопения, запретили служить литургии. Духовный собор Лавры должен разобрать эту ситуацию.

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