"Чтобы не была ячейка "русского мира": СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую Лавру

В ведомстве подчеркнули, что проверка проходит в рамках действующего законодательства и при непосредственном участии представителей церкви.
Работники Службы безопасности Украины совместно с полицией и Нацгвардией во вторник, 22 ноября, проводят обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.
В СБУ объяснили причину своего визита в Лавру противодействием подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Об этом говорится на сайте ведомства.
"В частности, учитывая вооруженную агрессию рф, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан", – отмечают в Службе безопасности.
В ведомстве говорят, что хотят не допустить использования Лавры как ячейки "русского мира".
Во время обысков проверяется, не используются ли помещения Лавры для того, чтобы прятать там диверсионно-разведывательные группы или иностранных граждан или хранить оружие.
Как пояснили в ведомстве, правоохранители осматривают территории и помещения, чтобы посмотреть, нет ли там запрещенных к обороту предметов. Также лиц на территории Лавры проверяют на предмет того, не имеют ли они причастности к подрывной деятельности против Украины.
Все мероприятия проходят при непосредственном участии представителей церкви и в рамках действующего законодательства, отметили в СБУ.
"Все действия проходят в рамках действующего законодательства. Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности в деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", – говорится в сообщении ведомства.
Также СБУ провела обыски на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП в Ровенской области.
Ранее сообщалось, что даже после почти девяти месяцев полномасштабной войны РФ против Украины в Киево-Печерской лавре УПЦ МП продолжают молиться за Россию. Недавно в стенах одного из храмов Лавры посетители услышали, как хор пел песню о "пробуждении России" и "матушке Руси".
Также ранее в Киево-Печерской Лавре напали на журналистов за вопрос о войне. Съемочная группа попала под раздачу помощников настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла. Священник не захотел отвечать на вопрос о полномасштабном вторжении РФ в Украину.
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