"Женщин 9 дней держали стоя в контейнере": оккупанты сильнее издеваются над гражданскими из-за военных неудач

Оккупанты в Мелитополе усилили издевательства над гражданскими из-за неудач на фронте/ Reuters, УНИАН

Российские оккупанты в Мелитополе в Запорожской области усилили издевательства над местными жителями из-за неудач на фронте. Россияне бесятся из-за отсутствия побед и вымещают свою злость на гражданских.

Об этом заявил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Он отметил, что о различных случаях пыток и издевательств ему рассказали местные жители, которые были в плену у россиян и которым потом удалось выехать с оккупированных территорий.

Он отметил, что часть гражданских, которых захватили российские оккупанты, находятся в пыточных по несколько месяцев, а некоторые даже с начала полномасштабной войны.

Федоров рассказал, что был случай, когда женщин держали стоя в морском контейнере в течение 9 дней. Им даже не разрешали садиться.

Также оккупанты используют захваченных в плен гражданских как "учебные пособия по издевательствам" для мобилизованных россиян.

"Приведу лишь несколько примеров, о чем рассказывают те, кто был в плену. Есть люди, которые сидят в плену более 8 месяцев. А в последние месяцы россияне намеренно привозят мобилизованных в места, где удержывают наших жителей, чтобы они тренировались бить гражданских на людях, которые находятся в плену", – рассказал мэр.

По словам Федорова, захватчики часто применяют пытки электрическим током.

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Ранее освобожденные из плена России британцы рассказали о пытках. Пятеро граждан Великобритании 21 сентября были освобождены из российского плена и вернулись домой. Они рассказали, что россияне применяли к ним пытки – проводили инсценировку смертной казни, резали ножом, били, применяли электрический ток.

Также ранее жители Херсона рассказали об ужасах российской оккупации. Один из местных жителей по имени Валерий рассказал о том, что несчастным людям пришлось пережить. Их ежедневно пытали, били током. Оккупанты резали людей и топили их в воде.

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