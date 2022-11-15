УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пытали током и топили в воде: жители Херсона рассказали об ужасах российской оккупации

15 ноября 2022, 01:24

Один из местных жителей по имени Валерий рассказал о том, что несчастным людям пришлось пережить. Их ежедневно пытали.

Херсон, Херсонская область, российские военные
Оккупанты чинили зверства против мирных украинцев / Reuters, Общественное

Российские оккупационные войска творили небывалые зверства против мирного населения Херсона. Люди с ужасом вспоминают времена, когда захватчики пришли на их землю и провели там более 8 месяцев.

С жителями Херсона пообщались журналисты британского телеканала Sky News. Так, один из местных жителей по имени Валерий рассказал о том, что несчастным людям пришлось пережить. Мужчина показал тюрьму, где над ним и другими гражданскими издевались российские оккупанты.

"В 20 камерах было более 180 заключенных. Ежедневно людей пытали. Если вы войдете в тюрьму и увидите, что они написали на стенах, вы увидите, как сильно они нас ненавидели", - рассказывает Валерий.

Сам Валерий был успешным бизнесменом до того, как захватчики бросили его в тюрьму. Причиной стало то, что мужчина оказал сопротивление оккупантам, когда те грабили его офис. Тогда россияне еще не знали, что их преступления были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Но, к большому удивлению, Валерий считает себя счастливчиком, поскольку, по его словам, других заключенных пытали гораздо хуже.

"Их жестоко пытали. Их били током. Они топили людей в воде. Они резали людей. Они делали такие вещи, что мне трудно представить, как это может сделать любой человек", - рассказывает Валерий.

Другой местный житель по имени Андрей рассказывает, что люди в соседних домах слышали ужасные крики, которые доносились из тюрьмы.

"Это было ужасно. Они насиловали здесь девушек. Потом приводили сюда мужчин, били их и убивали", - рассказал он.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, котрые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.

Больше новостей об освобождении Херсона:

война в Украине новости Херсона война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:24

Пытали током и топили в воде: жители Херсона рассказали об ужасах российской оккупации

00:51

Приметы на 15 ноября: какие 2 вещи нельзя делать в самый неприятный день месяцаВидео

00:10

Военный 7 часов ехал в тамбуре: в Укрзализныце рассказали детали скандала из-за "плохого запаха"

14 ноября, понедельник
23:41

Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

23:40

Если республиканцы получат большинство на выборах, помощь Украине не изменится - Бала

Реклама
23:00

В самом Херсоне много оккупантов, они переоделись в гражданскую одежду - советник мэра городаВидео

22:38

Потеря потерь: Джиму Керри и наследнику Степана Бандеры запретили въезд в РФ

22:36

Создали большую проблему: полковник СБУ рассказал, что происходит в освобожденном ХерсонеВидео

22:24

Будут контрнаступать до последнего: ВСУ не согласятся на любые компромиссы - ЗалужныйВидео

22:09

"Запомните мои слова": близкая подруга Елизаветы II назвала печальный конец для Меган Маркл и ГарриВидео

21:40

Кожа трескается, шелушится и печет: как правильно ухаживать за лицом и руками в холодное время годаВидео

21:13

Янина Соколова высказалась об отношениях с Андреем Хлывнюком после скандального фото

20:59

"Затишье настораживает": Коваленко заявил, что РФ может ударить по Украине иранскими ракетамиВидео

20:48

Генасамблея ООН обязала РФ выплатить Украине репарацииВидео

20:42

В СНБО назвали две главные угрозы для ХерсонаВидео

20:41

Как избавиться от головной боли без обезболивающих: эффективные способы

20:40

Украина сможет пережить военную зиму: Кулеба назвал 10 необходимых для этого шаговВидео

20:30

Гороскоп на завтра 15 ноября: Раки смогут расслабиться, а Скорпионы должны поработать

20:12

Требует разговор с Путиным: президент Китая назвал свою версию переговоров с БайденомВидео

20:10

Приметы на 16 ноября: какие 3 вещи нужно сделать в день Анны, чтобы привлечь большую удачуВидео

Реклама
20:06

Кристина Остапчук рассказала, кто ее содержит: "Ему 85, у него большое наследство"

20:00

"Мирного пути нет": офицер ВСУ рассказал, как будет происходить освобождение КрымаВидео

19:53

"Вероятность такого сценария - 0%": Путин не согласится на вывод войск из Украины - оппозиционерВидео

19:35

"Победа Украины - плюс для США": эксперт рассказал, почему война не затянется до 2024 года

19:10

Заход из Беларуси будетмнение

19:03

Деоккупация продолжается: ВСУ продолжат контрнаступление даже зимой - ПодолякВидео

18:55

Выбрал сторону добра: в бою с российскими оккупантами героически погиб 25-летний уроженец Тайваня

18:16

Как укрепить волосы в домашних условиях: 4 лучших маски, которые реально действуютВидео

18:01

Ядерное оружие и война в Украине: Байден и Си Цзиньпин сделали заявление после переговоровВидео

17:55

"Пушечное мясо" закончилось: Путин официально разрешил иностранцам служить в российской армииВидео

17:09

Как помыть посуду без моющих средств: 3 способа от опытных хозяек

17:07

Замучили в собственном погребе: "освободители" зверски убили семью фермеров на Херсонщине

16:38

Тодоренко оголилась на глазах у знаменитого спортсменаВидео

16:13

"На Москву наступать не будем": все, что известно о приезде Зеленского в ХерсонФотоВидео

16:07

Госпереворот в Кремле неизбежен, и он будет внезапным – ПодолякВидео

15:50

В Украине пока не могут отменить отключение света: в ДТЭК заявили о серьезной проблемеВидео

15:48

"Внешне было понятно, что человек болеет": священник рассказал правду о здоровье Олега Винника

15:48

ВСУ получили грузовик Volkswagen при содействии Favbet Foundation

15:41

Украину заметет снегом и врежет мороз на этой неделе: синоптики назвали датуВидео

15:14

Влюблена в Зеленского, но замужем за Россией: Лолита сделала провокационное заявление

Реклама
15:02

В Европарламенте готовятся объявить Россию страной-террористом на следующей неделеВидео

15:02

Простой тест по глазам: цвет глаз расскажет многое о вашем характереВидео

15:00

США заинтересованы в завершении войны до 2024 года, от этого зависит второй срок Байдена — Бала

14:37

"Кадырову привет!": на Херсонщине чеченцы так бежали от ВСУ, что бросили трупы всех своих солдатВидео

14:19

Неделя без массированных ракетных ударов РФ: в ВСУ объяснили причину "затишья"Видео

14:04

"Китай и США могут справиться с разногласиями": Байден впервые встретился с Си ЦзиньпиномВидео

13:50

Зачем замораживать нижнее белье: оригинальный лайфхак от бережливых хозяек

13:47

Топ-9 комнатных растений, которые очищают воздух от пыли, табачного дыма и токсинов

13:27

В Турции тайно проходят переговоры между Россией и США – СМИВидео

13:22

Голос країни-12 Суперфинал: список участников, которые попали в прямой эфирВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять