Пытали током и топили в воде: жители Херсона рассказали об ужасах российской оккупации

Один из местных жителей по имени Валерий рассказал о том, что несчастным людям пришлось пережить. Их ежедневно пытали.
Российские оккупационные войска творили небывалые зверства против мирного населения Херсона. Люди с ужасом вспоминают времена, когда захватчики пришли на их землю и провели там более 8 месяцев.
С жителями Херсона пообщались журналисты британского телеканала Sky News. Так, один из местных жителей по имени Валерий рассказал о том, что несчастным людям пришлось пережить. Мужчина показал тюрьму, где над ним и другими гражданскими издевались российские оккупанты.
"В 20 камерах было более 180 заключенных. Ежедневно людей пытали. Если вы войдете в тюрьму и увидите, что они написали на стенах, вы увидите, как сильно они нас ненавидели", - рассказывает Валерий.
Сам Валерий был успешным бизнесменом до того, как захватчики бросили его в тюрьму. Причиной стало то, что мужчина оказал сопротивление оккупантам, когда те грабили его офис. Тогда россияне еще не знали, что их преступления были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Но, к большому удивлению, Валерий считает себя счастливчиком, поскольку, по его словам, других заключенных пытали гораздо хуже.
"Их жестоко пытали. Их били током. Они топили людей в воде. Они резали людей. Они делали такие вещи, что мне трудно представить, как это может сделать любой человек", - рассказывает Валерий.
Другой местный житель по имени Андрей рассказывает, что люди в соседних домах слышали ужасные крики, которые доносились из тюрьмы.
"Это было ужасно. Они насиловали здесь девушек. Потом приводили сюда мужчин, били их и убивали", - рассказал он.
Армия Украины вошла в Херсон
Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.
В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.
Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, котрые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.
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