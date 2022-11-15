Пытали током и топили в воде: жители Херсона рассказали об ужасах российской оккупации

Оккупанты чинили зверства против мирных украинцев / Reuters, Общественное

Российские оккупационные войска творили небывалые зверства против мирного населения Херсона. Люди с ужасом вспоминают времена, когда захватчики пришли на их землю и провели там более 8 месяцев.

С жителями Херсона пообщались журналисты британского телеканала Sky News. Так, один из местных жителей по имени Валерий рассказал о том, что несчастным людям пришлось пережить. Мужчина показал тюрьму, где над ним и другими гражданскими издевались российские оккупанты.

"В 20 камерах было более 180 заключенных. Ежедневно людей пытали. Если вы войдете в тюрьму и увидите, что они написали на стенах, вы увидите, как сильно они нас ненавидели", - рассказывает Валерий.

Сам Валерий был успешным бизнесменом до того, как захватчики бросили его в тюрьму. Причиной стало то, что мужчина оказал сопротивление оккупантам, когда те грабили его офис. Тогда россияне еще не знали, что их преступления были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Но, к большому удивлению, Валерий считает себя счастливчиком, поскольку, по его словам, других заключенных пытали гораздо хуже.

"Их жестоко пытали. Их били током. Они топили людей в воде. Они резали людей. Они делали такие вещи, что мне трудно представить, как это может сделать любой человек", - рассказывает Валерий.

Другой местный житель по имени Андрей рассказывает, что люди в соседних домах слышали ужасные крики, которые доносились из тюрьмы.

"Это было ужасно. Они насиловали здесь девушек. Потом приводили сюда мужчин, били их и убивали", - рассказал он.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

Жители Херсона невероятно счастливы даже несмотря на то, что в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, котрые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения и электричества. Из-за сложной ситуации местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.

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