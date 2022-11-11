Набирали воду из Днепра: в Херсоне нет света, воды и продуктов - журналист

В освобожденном Херсоне нет воды, света и продуктов / Коллаж фото Telegram, скриншот

Украинские военные освободили Херсон. Люди невероятно счастливы, но в жизни они сталкиваются с жесткими проблемами, которые не дают им нормально жить. Дело в том, что в городе вообще нет водоснабжения, электричества, а также мало еды. Об этом рассказал херсонский журналист Константин Рыженко, сообщает ТСН.ua.

Он отметил, что оккупационная власть последние 5 дней вообще не привозила продукты в Херсон. Из-за сложной ситуации в городе местные жители были вынуждены набирать воду прямо из реки Днепр.

"В Херсоне нет ни воды, ни электричества, соответственно коммунальные службы не работают. В Херсон уже пять дней ничего не завозят, люди раскупили все, что могли. Самая большая проблема с водой. Люди уже ходят набирать воду в Днепре, это большой плюс, что Херсон — это город на Днепре. Можно набрать техническую воду, потом вскипятить ее. То есть люди не будут умирать от жажды", - сказал журналист.

Он отметил, что некоторые люди спасались скважинами, которые был в городе. Рыженко утверждает, что несмотря на такие сложности, люди готовы потерпеть. Главное, что они уже не находятся под властью оккупантов.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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