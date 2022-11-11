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Херсонцы встретились с украинскими военными в центре города: все плачут от счастья

11 ноября 2022, 16:21

Украинские военные освободили Херсон и встретились с местными жителями. Люди встречали защитников с флагами и со слезами счастья на глазах.

Херсон, освобождение Херсона, ВСУ встретились с херсонцами
Херсонцы встретились с украинскими военными в центре города / Коллаж фото Telegram, скриншот

Украинские военные освободили Херсон, который находился в оккупации больше 8 месяцев. Местные жители так обрадовались этой новости, что специально собрались в центре областного центра, чтобы поблагодарить украинских защитников. В Сети появились трогательные видео.

Люди пришли к зданию Херсонской облгосадминистрации с украинскими флагами. Их пришло столько, что украинским защитникам было сложно пробираться между ними. Некоторые не удержались и на радостях начали подбрасывать украинскую защитницу.

У каждого человека на лице была улыбка. Многие не смогли сдержать эмоции и даже начали плакать, но это были слезы радости. Плакали даже мужчины.

"ВСУ! ВСУ! ВСУ! Херсон - это Украина!" - не прекращали скандировать местные жители.

Херсон, освобождение Херсона, ВСУ встретились с херсонцами
Херсонцы встретились с украинскими военными в центре города / фото скриншот

Херсонцы не хотели, чтобы украинские военные уезжали, ведь каждый был невероятно рад их видеть.

"Слава ВСУ! Слава ВСУ!" - кричали местные жители, провожая защитников.

Херсон, освобождение Херсона, ВСУ встретились с херсонцами
Херсонцы встретились с украинскими военными в центре города / Скриншот

Ситуация на Херсонщине

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

Полковник в отставке Сергей Ильницкий отметил, что российские оккупанты подготовили много ловушек на Херсонщине. Они заминировали большую территорию, что может значительно усложнить продвижение украинских защитников.

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