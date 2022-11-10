Отступление армии РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ - ISW

РФ выводит свои войска с правого берега Херсонской области / Минобороны РФ, Суспільне

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

В отчете ISW отмечается, что украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - это скоординированная кампания по перехвату. Она была направлена на то, чтобы заставить российские войска отойти за Днепр, при этом без крупных наземных наступлений. Эта кампания, скорее всего, увенчалось успехом.

Украинские войска вели постоянные атаки на мосты через реку Днепр и наносили удары по узлам снабжения и складам боеприпасов на берегу Днепра, что снижало возможности российских войск по снабжению группировки на правом берегу. В то же время украинские силы сочетали эти удары с осторожными и успешными наземными атаками по ключевым точкам, таким как Давыдов Брод.

Российские источники отмечают, что вывод войск является естественным следствием точечных и систематических украинских ударов, которые лишили российскую группировку на правом берегу основных артерий снабжения, что постепенно истощило их общую численность и возможности.

"Вывод российских войск с правого берега Днепра вряд ли будет ловушкой, предназначенной для того, чтобы заманить украинские войска в бой под Херсоном, как предполагают некоторые украинские и западные источники," - считают эксперты ISW.

В отчете говорится, что аналитики ISW ранее наблюдали множество признаков того, что российские силы, военные и экономические средства, а также оккупационные элементы неуклонно отводятся с правого берега реки Днепр. Российские официальные лица ожидали и готовились к выводу таким образом, что это несовместимо с кампанией по обману ВСУ.

При этом российское командование попытается замедлить наступление украинских войск, чтобы обеспечить упорядоченный отход армии РФ, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом городе Херсон, но эти боевые действия станут средством для вывода как можно большего числа российских подразделений в хорошем состоянии.

Битва за Херсон по сути не завершена, но российские войска вступили в новую фазу, отдавая приоритет отводу своих войск через реку в полном порядке.

Ситуация Херсонской области

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне было взорвано два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки. Мосты взорваны, вероятно, войсками РФ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационная армия РФ взорвала все мосты на правобережье Херсонской области.

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

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