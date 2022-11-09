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Пытаются притормозить натиск ВСУ: войска РФ взорвали все мосты на правобережье Херсонщины – Хлань

9 ноября 2022, 16:12

Оккупанты России усилили свои позиции в селах на подступах Каховской ГЭС и, возможно, укрепляют редуты в Приднепровском, сказал Сергей Хлань.

Херсон, войска РФ, Хлань
Войска России хотят обеспечить отход своих сил с правобережья Херсонщины - Хлань / Коллаж Суспільне, Reuters, скриншот YouTube

Оккупационные войска России на правобережье Херсонской области подорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты. Они взорвали еще и мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, а также мосты в Новокаирах и Милово. Таким образом, в этой части региона подорваны все эстакады. Враг пытается притормозить наступление ВСУ. Об этом заявил депутат облсовета Сергей Хлань.

Как сообщает Укринформ, он рассказал о том, что российская оккупационная армия подорвала все мосты на правобережье Херсонщины.

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Милово. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части", - отметил Хлань.

Впрочем, он также отметил, что россияне усилили свои позиции в селах на подступах к Каховской гидроэлектростанции. Есть сведения, согласно которым оккупанты укрепляют свои оборонительные редуты в Приднепровском – поворот с Бериславской трассы на Снегиревку.

Как полагает депутат, действия оккупантов направлены на обеспечение отхода своих частей с линии фронта.

"То есть можно говорить, что под натиском наших Вооруженных сил оккупанты готовятся и делают все возможное, чтобы это был не абсолютный провал фронта, а чтобы это выглядело как плановое отступление от линии фронта", - подчеркнул Сергей Хлань.

Ситуация в Херсонской области

В среду, 9 ноября, стало известно, что в захваченном войсками РФ Херсоне взорваны два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки.

Эстакады взорвали, вероятно, российские оккупанты. Кроме того, по данным СМИ пропагандистов России, в Херсоне на административных зданиях уже нет российских флагов.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в Снегиревке Херсонской области идут бои. Ситуация сложная. По его словам, у ВСУ есть успехи.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что войска РФ не собираются уходить из Херсона.

Оккупированный город удерживают от 30 до 50 тысяч российских оккупантов. ВСУ понадобится время для освобождения Херсона.

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