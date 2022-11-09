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Херсон удерживают от 30 до 50 тыс. войск РФ, ВСУ нужно время, чтобы его отбить – ГУР

9 ноября 2022, 15:20

Оккупанты России не собираются отступать из захваченного Херсона, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

ВСУ, Херсон
ВСУ понадобится время, чтобы освободить Херсон от российской оккупации / Минобороны, Суспильне

Захваченный Херсон удерживают от 30 до 50 тысяч войск России. Они не собираются оттуда уходить. Силам обороны Украины потребуется время, чтобы освободить город. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В интервью La Repubblica он рассказал о том, что в оккупированном Херсоне находятся от 30 до 50 тысяч российских войск. Захватчики отступать не собираются. ВСУ понадобится время, чтобы их оттуда выбить.

Также чиновник объяснил, почему россияне эвакуируют из города мирных жителей.

"Во-первых, потому что так легче вести боевые действия. Во-вторых, чтобы отсечь информацию, которую мы получаем от партизан. В-третьих, потому что они следуют принципу Советского Союза: депортация населения. Будут введены буряты, чтобы этот край стал не только пророссийским, но и полностью русским. То же самое сделали в Крыму, с татарами", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Ситуация на Херсонщине

9 ноября появилась информация о том, что во временно захваченном Россией Херсоне были взорваны два моста – Дарьевский и Тягинский. В подтверждение были опубликованы фотоснимки.

Мосты находятся в тылу позиций ВС РФ. Также, по данным российских пропагандистских СМИ, с административных зданий в Херсоне пропали флаги РФ.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в Снегиревке на Херсонщине идут бои. Ситуация очень сложная. У ВСУ есть успехи.

В Пентагоне сделали заявление о том, что США намерены оказать Украине помощь для освобождения Херсона и других оккупированных территорий.

В ведомстве подчеркнули о готовности обеспечить ВСУ всем, что нужно.

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