Херсон будет освобожден: США хотят обеспечить ВСУ всем тем, что нужно прямо сейчас - Пентагон

Пентагон хочет помочь Украине освободить Херсон / Коллаж фото Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее освободить Херсон и другие оккупированные Россией территории. США обещают помочь в этом и предоставить необходимое оружие для ВСУ. Об этом заявил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер.

Он отметил, что американская помощь может поспособствовать тому, что украинские защитники начнут побеждать "прямо сейчас". И это несмотря на то, что российские оккупанты пытаются усилить свои позиции, сооружая фортификации.

"Да, мы знаем о том, что россияне усиливают оборону. Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить ВСУ тем, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха", – сказал Патрик Райдер.

Ситуация в Херсоне

5 ноября стало известно, что оккупанты сбежали из здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Из помещения они украли все ценные вещи, оставив только пустой шкаф, коробки и много мусора.

3 ноября в Херсоне со здания ОГА пропал флаг РФ. Также триколор сняли и с одного из блокпостов в городе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что захватчики могут планировать провокации и готовятся к наступлению украинских войск на оккупированный Херсон.

Также стоит отметить, что недавно главный коллаборант Херсона Кирилл Стремоусов анонсировал "развязку событий" в городе. Это может произойти в ближайшие дни. Причем он сам признает, что для оккупантов ситуация сложится не так просто.

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